كاسترو يحذّر الوصل من مفاجآت الكأس أمام «النواخذة»



معتز الشامي (أبوظبي)



يخوض الوصل، الأحد، اختباراً محفوفاً بالمخاطر أمام دبا، ضمن دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة تبدو نظرياً سهلة، لكنها تحمل في طياتها كل احتمالات المفاجأة.

ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه المهم على المحرق البحريني في «دوري أبطال آسيا 2»، وهو الانتصار الثالث توالياً الذي عزّز صدارة الوصل لمجموعته، ليصبح قريباً من التأهل إلى دور الـ 16 القاري، ما يعكس حالة الاستقرار الفني والثقة التي يعيشها الفريق بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

ورغم هذا الزخم، بدا كاسترو حذراً في اجتماعه باللاعبين، مؤكداً أن مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن الدوري، وأن الرهان على الأداء وحده لا يكفي، وشدد المدرب على أهمية التعامل مع «النواخذة» بجدية تامة، محذراً لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، خاصة بعد أن أظهرت النسخة الحالية من البطولة مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها إقصاء الشارقة على يد يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى، فيما عانى الوحدة في حسم التأهل أمام الظفرة حتى الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني.

وقال كاسترو للاعبيه في الاجتماع الفني المغلق، إن التركيز الذهني واستغلال أنصاف الفرص هما مفتاح التأهل، متوقعاً أن يعتمد دبا على أسلوب دفاعي منظم، مع الاعتماد على المرتدات السريعة لاستغلال أي ثغرة دفاعية لـ «الأصفر».

وعمل الجهاز الفني للوصل خلال الأيام الماضية على تدوير العناصر بين البطولات لتجنب الإرهاق، إذ منح المدرب راحة لبعض الأسماء أمام المحرق، مثل علي صالح وخيمنيز، قبل إشراكهما في الشوط الثاني، بهدف الحفاظ على الجاهزية الكاملة لجميع عناصر الفريق تحضيراً لمواجهة دبا.

وفي المقابل، ينتظر أن يعود فابيو ليما إلى قائمة الفريق، بعدما غاب عن لقاء المحرق، ليضيف خيارات هجومية إضافية إلى خط المقدمة بقيادة سالدانيا، في حين تبدو خطوط الفريق الأخرى مكتملة وجاهزة لخوض اللقاء بأعلى درجات التركيز.

ومن جانبه، يدخل دبا المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة تكتب تاريخاً جديداً للنادي في البطولة الغالية، رغم نتائجه المتواضعة في الدوري، حيث جمع نقطة من 6 جولات، لكن مدرب الفريق اعتمد خلال التحضيرات على رفع الجانب المعنوي للاعبين، مستفيداً من دعم جماهيري كبير ينتظر المباراة بشغف، على أمل أن يُكرر الفريق سيناريو «يونايتد» المفاجئ.

ويبدو الوصل في وضع أفضل فنياً وبدنياً، لكنه يدرك أن بطولة الكأس لا تعترف بالأسماء، وأن أي لحظة غياب تركيز قد تكلّفه الخروج المبكر، لذلك يدخل «الإمبراطور» اللقاء برغبة مزدوجة، وتأكيد الجاهزية لمواصلة المنافسة القارية، وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي، في بداية طريق يأمل أن ينتهي على منصة التتويج.