الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاسترو يحذّر الوصل من مفاجآت الكأس أمام «النواخذة»

كاسترو يحذّر الوصل من مفاجآت الكأس أمام «النواخذة»
25 أكتوبر 2025 18:26

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات


يخوض الوصل، الأحد، اختباراً محفوفاً بالمخاطر أمام دبا، ضمن دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة تبدو نظرياً سهلة، لكنها تحمل في طياتها كل احتمالات المفاجأة.
ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه المهم على المحرق البحريني في «دوري أبطال آسيا 2»، وهو الانتصار الثالث توالياً الذي عزّز صدارة الوصل لمجموعته، ليصبح قريباً من التأهل إلى دور الـ 16 القاري، ما يعكس حالة الاستقرار الفني والثقة التي يعيشها الفريق بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
ورغم هذا الزخم، بدا كاسترو حذراً في اجتماعه باللاعبين، مؤكداً أن مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن الدوري، وأن الرهان على الأداء وحده لا يكفي، وشدد المدرب على أهمية التعامل مع «النواخذة» بجدية تامة، محذراً لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، خاصة بعد أن أظهرت النسخة الحالية من البطولة مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها إقصاء الشارقة على يد يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى، فيما عانى الوحدة في حسم التأهل أمام الظفرة حتى الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني.
وقال كاسترو للاعبيه في الاجتماع الفني المغلق، إن التركيز الذهني واستغلال أنصاف الفرص هما مفتاح التأهل، متوقعاً أن يعتمد دبا على أسلوب دفاعي منظم، مع الاعتماد على المرتدات السريعة لاستغلال أي ثغرة دفاعية لـ «الأصفر».
وعمل الجهاز الفني للوصل خلال الأيام الماضية على تدوير العناصر بين البطولات لتجنب الإرهاق، إذ منح المدرب راحة لبعض الأسماء أمام المحرق، مثل علي صالح وخيمنيز، قبل إشراكهما في الشوط الثاني، بهدف الحفاظ على الجاهزية الكاملة لجميع عناصر الفريق تحضيراً لمواجهة دبا.
وفي المقابل، ينتظر أن يعود فابيو ليما إلى قائمة الفريق، بعدما غاب عن لقاء المحرق، ليضيف خيارات هجومية إضافية إلى خط المقدمة بقيادة سالدانيا، في حين تبدو خطوط الفريق الأخرى مكتملة وجاهزة لخوض اللقاء بأعلى درجات التركيز.
ومن جانبه، يدخل دبا المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة تكتب تاريخاً جديداً للنادي في البطولة الغالية، رغم نتائجه المتواضعة في الدوري، حيث جمع نقطة من 6 جولات، لكن مدرب الفريق اعتمد خلال التحضيرات على رفع الجانب المعنوي للاعبين، مستفيداً من دعم جماهيري كبير ينتظر المباراة بشغف، على أمل أن يُكرر الفريق سيناريو «يونايتد» المفاجئ.
ويبدو الوصل في وضع أفضل فنياً وبدنياً، لكنه يدرك أن بطولة الكأس لا تعترف بالأسماء، وأن أي لحظة غياب تركيز قد تكلّفه الخروج المبكر، لذلك يدخل «الإمبراطور» اللقاء برغبة مزدوجة، وتأكيد الجاهزية لمواصلة المنافسة القارية، وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي، في بداية طريق يأمل أن ينتهي على منصة التتويج.

الإمارات
كأس رئيس الدولة
الوصل
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©