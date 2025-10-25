العين يضع «الكأس الأغلى» بين أهداف الموسم



معتز الشامي (أبوظبي)



يستهل العين، الأحد، مشواره في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بمواجهة تبدو في المتناول أمام الحمرية أحد فرق دوري الدرجة الأولى، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن دور الـ 16 من «البطولة الأغلى»، التي يضعها «الزعيم» ضمن أهدافه الكبرى هذا الموسم، إلى جانب «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويدخل «الزعيم» اللقاء مكتمل الصفوف تقريباً، بعدما استعاد عافيته الفنية، بعودة نجمه سفيان رحيمي للمشاركة بعد فترة غياب طويلة من بداية الموسم، إضافة إلى التألق اللافت لشقيقه الأصغر الحسين رحيمي الذي أثبت حضوره ضمن خيارات المدرب إيفيتش، كما يعيش المهاجم لابا كودجو حالة تهديفية استثنائية جعلته يتصدر قائمة هدافي الموسم، إلى جانب كاكو أفضل صانع لعب بصفوف «البنفسج» والدوري، ما يمنح الفريق ثقة مضاعفة في مواجهة منافس يلعب بلا ضغوط ويسعى لإحداث المفاجأة.

وأبرز ما يميز العين في المرحلة الحالية هو السياسة المتوازنة التي تنتهجها شركة كرة القدم، من خلال توزيع الجهد بين البطولات، والاعتماد على فريقين مختلفين وجاهزين، للمنافسة في أكثر من جبهة، فبينما ينافس الفريق الأول محلياً على البطولات، يتولى «الرديف» مهمة الدفاع عن ألوان النادي في دوري أبطال الخليج للأندية، حيث يتصدر مجموعته بجدارة بقيادة مجموعة من المواهب الواعدة ضمن فريق تحت 23 عاماً.

وتضم المجموعة الشابة أسماءً لفتت الأنظار بقوة، مثل سعيد سليمان، ومامي نيانج، وساركي، وحسن ساني، والذين لم يتجاوز بعضهم العشرين عاماً، وطالبت جماهير «الزعيم» عبر المنصات المختلفة بمنح هؤلاء فرصة الظهور مع الفريق الأول، إلا أن إدارة النادي ترى أن الاستمرار في برنامج التطوير التدريجي هو الخيار الأمثل، لضمان نضجهم الكامل قبل ضمّهم إلى منظومة الفريق الأساسي.

وبفضل تلك السياسة، تمكّن الجهاز الفني بقيادة إيفيتش من تدوير العناصر الأساسية وإراحتها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما انعكس إيجاباً على الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق مشوار الكأس، وبينما دفعت أندية بالتشكيلة الكاملة في الاستحقاقات الآسيوية والمحلية معاً، كان العين أكثر هدوءاً في إدارة طاقته، ليحافظ على حيويته في مشوار طويل يتطلب نفساً عميقاً.

ويبدو أن «الزعيم» يسير بخطة محسوبة بعناية، هدفها العودة إلى المنصات، بعد موسم استثنائي على المستويين المحلي والقاري، والفريق، الذي يتقاسم الصدارة في الدوري ويطمح إلى حصد «الثلاثية المحلية»، يدخل اختبار كأس صاحب السمو رئيس الدولة بروح الثقة والاتزان، مع إصرار واضح من الإدارة والجهاز الفني على ترسيخ نهج العمل المؤسسي طويل الأمد الذي يوازن بين صناعة النتائج وصناعة الأجيال.