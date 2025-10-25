وولفرين بطل «خفيف الثقيل» في «باور سلاب»



أبوظبي (الاتحاد)



سجلت باور سلاب عودة قوية إلى الإمارات، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وقدمت للجمهور تجربة زاخرة بالحماس والتشويق المتواصل، حيث شهدت بطولة «باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي»، ليلة حافلة بالتشويق في «سبيس 42 أرينا».

ونجح وولفرين بالدفاع عن لقبه في الوزن خفيف الثقيل، وتغلب على آلان «ذا كريبتونيان» كلينجبيل، بعد قرار منقسم من الحكام في الجولة الإضافية الحاسمة «57-56 كلينجبيل، 57-56 وولفرين، 57-56 وولفرين»، وهي أول جولة إضافية حاسمة في نزال على اللقب بتاريخ باور سلاب.

وأشاد دانا وايت، رئيس منظمة يو إف سي، بالنزال ووصفه بأنه «أفضل نزال في تاريخ باور سلاب»، حيث عزز وولفرين صدارته لفئته، وأظهرت النزالات قوة ودقة وقدرات كلا المتنافسين، مما أشعل حماسة الجماهير حتى نهاية النزال.

وفي الفعالية الرئيسية المشتركة، تفوق ماكيني «بيج ماك» مانو «29-28، 29-28، 29-28» على فاسيلي «دامبلينج» كاموتسكي بإجماع الحكام، حيث برزت صلابة وقدرات الرياضيين اللذين تبادلا الضربات القوية أمام جمهور عريض.

وأشاد فرانك لاميسيلا، الرئيس التنفيذي لباور سلاب، بالفعالية، وقال: «النزال بين وولفرين وكلينجبيل أفضل مباراة شهدناها على الإطلاق في باور سلاب، خاصة أنها أول نزال على اللقب يصل إلى جولة إضافية حاسمة، وكان الجمهور سعيداً ومتحمساً، ما أكد أن تطبيق هذه القاعدة كان القرار الصحيح لتحديد البطل».

وأضاف: «شارك في هذه الليلة رياضيون من ثماني دول، بما في ذلك الهند للمرة الأولى، كما نشهد اهتماماً كبيراً من هذه المنطقة بالمواهب المحلية، ويتمثل أحد أسباب إقامتنا لفعاليات (باور سلاب) في الشرق الأوسط باكتشاف رياضيين جدد، حيث يسهل استضافة رياضيين دوليين هنا، ومع كل فعالية، نشهد تمثيلاً لعدد أكبر من الدول في البطولة».

وقال وولفرين: «استمتعت حقاً بالأجواء، ورأيت مدى حماس الجمهور وتشجيعهم إذ كانوا واقفين على أقدامهم طوال الوقت».

ومع ختام فعاليات «باور سلاب 16»، تتجه الأضواء نحو بطولة «يو إف سي 321: أسبينال ضد جان»، والتي تقام في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، لتتواصل فعاليات أسبوع لا ينسى من الرياضات القتالية في أبوظبي.