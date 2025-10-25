الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وولفرين بطل «خفيف الثقيل» في «باور سلاب»

وولفرين بطل «خفيف الثقيل» في «باور سلاب»
25 أكتوبر 2025 18:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات


سجلت باور سلاب عودة قوية إلى الإمارات، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وقدمت للجمهور تجربة زاخرة بالحماس والتشويق المتواصل، حيث شهدت بطولة «باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي»، ليلة حافلة بالتشويق في «سبيس 42 أرينا».
ونجح وولفرين بالدفاع عن لقبه في الوزن خفيف الثقيل، وتغلب على آلان «ذا كريبتونيان» كلينجبيل، بعد قرار منقسم من الحكام في الجولة الإضافية الحاسمة «57-56 كلينجبيل، 57-56 وولفرين، 57-56 وولفرين»، وهي أول جولة إضافية حاسمة في نزال على اللقب بتاريخ باور سلاب.
وأشاد دانا وايت، رئيس منظمة يو إف سي، بالنزال ووصفه بأنه «أفضل نزال في تاريخ باور سلاب»، حيث عزز وولفرين صدارته لفئته، وأظهرت النزالات قوة ودقة وقدرات كلا المتنافسين، مما أشعل حماسة الجماهير حتى نهاية النزال.
وفي الفعالية الرئيسية المشتركة، تفوق ماكيني «بيج ماك» مانو «29-28، 29-28، 29-28» على فاسيلي «دامبلينج» كاموتسكي بإجماع الحكام، حيث برزت صلابة وقدرات الرياضيين اللذين تبادلا الضربات القوية أمام جمهور عريض. 
وأشاد فرانك لاميسيلا، الرئيس التنفيذي لباور سلاب، بالفعالية، وقال: «النزال بين وولفرين وكلينجبيل أفضل مباراة شهدناها على الإطلاق في باور سلاب، خاصة أنها أول نزال على اللقب يصل إلى جولة إضافية حاسمة، وكان الجمهور سعيداً ومتحمساً، ما أكد أن تطبيق هذه القاعدة كان القرار الصحيح لتحديد البطل». 
وأضاف: «شارك في هذه الليلة رياضيون من ثماني دول، بما في ذلك الهند للمرة الأولى، كما نشهد اهتماماً كبيراً من هذه المنطقة بالمواهب المحلية، ويتمثل أحد أسباب إقامتنا لفعاليات (باور سلاب) في الشرق الأوسط باكتشاف رياضيين جدد، حيث يسهل استضافة رياضيين دوليين هنا، ومع كل فعالية، نشهد تمثيلاً لعدد أكبر من الدول في البطولة». 
وقال وولفرين: «استمتعت حقاً بالأجواء، ورأيت مدى حماس الجمهور وتشجيعهم إذ كانوا واقفين على أقدامهم طوال الوقت». 
ومع ختام فعاليات «باور سلاب 16»، تتجه الأضواء نحو بطولة «يو إف سي 321: أسبينال ضد جان»، والتي تقام في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، لتتواصل فعاليات أسبوع لا ينسى من الرياضات القتالية في أبوظبي. 

الإمارات
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للتحدي
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©