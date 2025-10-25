نمور تواصل التألق في «عالمية الجمباز»



جاكرتا (أ ف ب)



غداة تتويجها بذهبية العارضتين غير المتوازيتين، أحرزت الجزائرية كيليا نمور الميدالية الفضية على جهاز عارضة التوازن،، في بطولة العالم للجمباز الفني في جاكرتا.

ولم تتفوق عليها سوى الصينية المتألقة جانج تشينجيينج، البالغة من العمر 18 عاماً مثلها، والتي كانت قد نالت الميدالية البرونزية في المسابقة العامة قبل يومين.

وسجلت جانج علامة استثنائية بلغت 15.166 نقطة على هذا الجهاز الصعب، ما جعل منافستها بالغة الصعوبة.

لكن نمور، التي انتقلت من تمثيل فرنسا إلى الجزائر قبل عامين، إثر خلاف بين ناديها والاتحاد الفرنسي، أثبتت بهذه الميدالية الفضية أنها لم تعد مجرد متخصصة في العارضتين غير المتوازيتين، بل باتت قادرة على المنافسة على منصات التتويج في المسابقة الكاملة أيضاً.

وكانت تأهلت إلى ثلاث نهائيات في العاصمة الإندونيسية، واحتلت المركز الرابع في المسابقة الكاملة يوم الأربعاء، قبل أن تتجاوز خيبة الأمل وتحرز ذهبية العارضتين، الجهاز الذي تُوجت فيه أيضاً بطلة أولمبية.

ومنذ الألعاب الأولمبية، عاشت الشابة عاماً مليئاً بالتقلبات، وفي الربيع، قررت مغادرة ناديها التكويني في أفوان، قرب مدينة تور، لتنتقل إلى التدريب في ديجون، ونددت حينها بـ«الإهانات» التي تعرضت لها لسنوات و«الهيمنة» التي مارسها مدربوها السابقون في أفوان.

وبالنسبة للمرحلة المقبلة التي من المفترض أن تقودها إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ترى مدربتها ناديا ماسّيه أن أكبر هامش للتطور سيكون في الحركات الأرضية.

قالت لوكالة فرانس برس «العمل الأكبر سيكون على تعزيز الثقة بالنفس، نحن متحمسون للعودة وبدء إعداد حركات جديدة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028».

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب اليابانية آيكو سوجيهارا (14,166 نقطة)، التي تُوجت بعد لحظات بذهبية الأرضية مسجلة 13.833 نقطة.

وتغيب عن البطولة النجمة الأميركية سيمون بايلز التي فضّلت الابتعاد في عام ما بعد الأولمبياد.