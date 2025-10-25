الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نمور تواصل التألق في «عالمية الجمباز»

نمور تواصل التألق في «عالمية الجمباز»
25 أكتوبر 2025 18:33

 
جاكرتا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
متحف اللوفر في باريس ينقل بعض المجوهرات
بلاتيني: 10 سنوات من «الجحيم»!


غداة تتويجها بذهبية العارضتين غير المتوازيتين، أحرزت الجزائرية كيليا نمور الميدالية الفضية على جهاز عارضة التوازن،، في بطولة العالم للجمباز الفني في جاكرتا.
ولم تتفوق عليها سوى الصينية المتألقة جانج تشينجيينج، البالغة من العمر 18 عاماً مثلها، والتي كانت قد نالت الميدالية البرونزية في المسابقة العامة قبل يومين.
وسجلت جانج علامة استثنائية بلغت 15.166 نقطة على هذا الجهاز الصعب، ما جعل منافستها بالغة الصعوبة.
لكن نمور، التي انتقلت من تمثيل فرنسا إلى الجزائر قبل عامين، إثر خلاف بين ناديها والاتحاد الفرنسي، أثبتت بهذه الميدالية الفضية أنها لم تعد مجرد متخصصة في العارضتين غير المتوازيتين، بل باتت قادرة على المنافسة على منصات التتويج في المسابقة الكاملة أيضاً.
وكانت تأهلت إلى ثلاث نهائيات في العاصمة الإندونيسية، واحتلت المركز الرابع في المسابقة الكاملة يوم الأربعاء، قبل أن تتجاوز خيبة الأمل وتحرز ذهبية العارضتين، الجهاز الذي تُوجت فيه أيضاً بطلة أولمبية.
ومنذ الألعاب الأولمبية، عاشت الشابة عاماً مليئاً بالتقلبات، وفي الربيع، قررت مغادرة ناديها التكويني في أفوان، قرب مدينة تور، لتنتقل إلى التدريب في ديجون، ونددت حينها بـ«الإهانات» التي تعرضت لها لسنوات و«الهيمنة» التي مارسها مدربوها السابقون في أفوان.
وبالنسبة للمرحلة المقبلة التي من المفترض أن تقودها إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ترى مدربتها ناديا ماسّيه أن أكبر هامش للتطور سيكون في الحركات الأرضية.
قالت لوكالة فرانس برس «العمل الأكبر سيكون على تعزيز الثقة بالنفس، نحن متحمسون للعودة وبدء إعداد حركات جديدة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028».
أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب اليابانية آيكو سوجيهارا (14,166 نقطة)، التي تُوجت بعد لحظات بذهبية الأرضية مسجلة 13.833 نقطة.
وتغيب عن البطولة النجمة الأميركية سيمون بايلز التي فضّلت الابتعاد في عام ما بعد الأولمبياد.

الجمباز
بطولة العالم للجمباز
الجزائر
فرنسا
جاكارتا
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©