الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا ينصح إيزي بالتركيز على أرسنال قبل «المواجهة الخاصة»

أرتيتا ينصح إيزي بالتركيز على أرسنال قبل «المواجهة الخاصة»
25 أكتوبر 2025 18:55

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يعزز «سلسلة الانتصارات»
سندرلاند يصعق تشيلسي في داره!


نصح الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، لاعبه إيبرتشي إيزي بالتركيز على أرسنال، وذلك قبل المباراة المرتقبة، والتي سيواجه فيها فريقه السابق كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إيزي سيواجه فريقه السابق للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الفريق الواقع شمال لندن، حينما يستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس ومدربه أوليفر جلاسنر في ملعب الإمارات الأحد.
ولعب إيزي خمسة أعوام في ملعب «سلهرست بارك»، ونشر رسالة مؤثرة لجماهير كريستال بالاس، حينما غادر الفريق في أغسطس الماضي.
وكان أرسنال تعادل 2-2 مع كريستال بالاس في ملعب الإمارات في أبريل الماضي، وحينما سئل على أهمية تلك المباراة لإيزي قال أرتيتا: «هي مباراة مهمة لنا لأننا في الموسم الماضي أهدرنا بها النقاط لذلك فنحن نركز عليها».
وأضاف: «نعرف أنها مباراة خاصة لإيزي مع التاريخ الذي صنعه مع كريستال بالاس، يكون هناك حالة من المشاعر المزدوجة حينما تلعب أمام فريقك السابق».
وأوضح أرتيتا: «تكون هناك الكثير من العواطف وهناك علاقات وثيقة وقوية للغاية، لكن التركيز كله منصب على الفريق وأنا متأكد أن إيزي جاهز لذلك».
وكان إيزي ودع فريقه السابق بتسجيل هدف الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، ليحقق الفريق أول لقب في تاريخه، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط مع أرسنال في شباك بورت فيل، من أصل عشر مباريات خاضها.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
كريستال بالاس
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©