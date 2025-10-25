أرتيتا ينصح إيزي بالتركيز على أرسنال قبل «المواجهة الخاصة»



لندن (د ب أ)



نصح الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، لاعبه إيبرتشي إيزي بالتركيز على أرسنال، وذلك قبل المباراة المرتقبة، والتي سيواجه فيها فريقه السابق كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إيزي سيواجه فريقه السابق للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الفريق الواقع شمال لندن، حينما يستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس ومدربه أوليفر جلاسنر في ملعب الإمارات الأحد.

ولعب إيزي خمسة أعوام في ملعب «سلهرست بارك»، ونشر رسالة مؤثرة لجماهير كريستال بالاس، حينما غادر الفريق في أغسطس الماضي.

وكان أرسنال تعادل 2-2 مع كريستال بالاس في ملعب الإمارات في أبريل الماضي، وحينما سئل على أهمية تلك المباراة لإيزي قال أرتيتا: «هي مباراة مهمة لنا لأننا في الموسم الماضي أهدرنا بها النقاط لذلك فنحن نركز عليها».

وأضاف: «نعرف أنها مباراة خاصة لإيزي مع التاريخ الذي صنعه مع كريستال بالاس، يكون هناك حالة من المشاعر المزدوجة حينما تلعب أمام فريقك السابق».

وأوضح أرتيتا: «تكون هناك الكثير من العواطف وهناك علاقات وثيقة وقوية للغاية، لكن التركيز كله منصب على الفريق وأنا متأكد أن إيزي جاهز لذلك».

وكان إيزي ودع فريقه السابق بتسجيل هدف الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، ليحقق الفريق أول لقب في تاريخه، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط مع أرسنال في شباك بورت فيل، من أصل عشر مباريات خاضها.