الانتقادات تحفز نجم برشلونة أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو»

الانتقادات تحفز نجم برشلونة أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو»
25 أكتوبر 2025 18:59

مدريد (أ ف ب)

سيكون نجم برشلونة لامين يامال «متحفزاً» بسبب انتقادات طالته بعد تصريحاته المستفزة ضد ريال مدريد، لدى خوضه مباراة الكلاسيكو المرتقبة في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، وفق ما قال ماركوس سورج، مساعد المدرب الموقوف هانزي فليك.
وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاماً أثار الجدل في الصحافة الإسبانية، بعدما مازح صانع المحتوى إيباي ليانوس على هامش مباراة في دوري «كينجز ليج»، الذي أسسه لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه، متهماً ريال مدريد بـ«السرقة» و«كثرة التذمر».
وقال سورج في مؤتمر صحفي «يامال لاعب من الطراز العالي، وأعتقد أن الانتقادات ستدفعه لتقديم الأفضل. آمل أن نراه غداً يقدم أداءً كبيراً».
وأكد مساعد المدرب الألماني، الذي يغيب عن اللقاء بعد طرده في مباراة جيرونا الأسبوع الماضي، غياب المهاجم البرازيلي رافينيا عن أول كلاسيكو هذا الموسم، الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن.
ولا تزال مشاركة المدافع الفرنسي جول كوندي، العائد إلى التدريبات السبت، والمهاجم فيران توريس غير مؤكدة.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، ويسعى لتحقيق فوزه الخامس توالياً على غريمه التقليدي ريال مدريد، المتصدر حالياً بـ24 نقطة، رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، من بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعبا الوسط داني أولمو وجافي، وحارسا المرمى جوان جارسيا والألماني مارك-أندريه تير شتيجن.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
لامين يامال
