الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدافع كريستال بالاس يقترب من بايرن ميونيخ

مدافع كريستال بالاس يقترب من بايرن ميونيخ
25 أكتوبر 2025 19:01

 
برلين (د ب أ)

التقى ممثلون عن مارك جيهي مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا، مع نظرائهم من نادي بايرن ميونيخ، وذلك من أجل مناقشة صفقة محتملة بانتقال اللاعب إلى عملاق الدوري الألماني في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.
جيهي قائد كريستال بالاس كان قريباً للغاية من الانتقال الصيف الماضي إلى ليفربول، لكن رئيس النادي اللندني ستيف باريش أوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة.
وكشف النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، مؤخراً، عن أن اللاعب الإنجليزي الدولي لا ينوي تمديد عقده مع النادي إلى ما بعد الموسم الحالي.
ويعني ذلك أن اللاعب سيكون حراً في التفاوض حول الرحيل خلال شهر يناير القادم.
ويعد بايرن ميونيخ بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، لكن جيهي أيضاً قد يجذب اهتمام ليفربول وريال مدريد، حيث أصبح اللاعب مفتاح لعب مهم لدى الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، وسجل حضوره الدولي في 24 مباراة وهو بعمر 25 عاماً.

