خورفكان يصعد إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة



علي معالي (أبوظبي)



تأهل خورفكان إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على كلباء بهدفين، في المباراة التي أقيمت بملعب خورفكان، سجل هدفي «النسور» أيلتون فيليبي وسليم أملاح في الدقيقتين 37 و93، جاءت اللقاء قوياً وممتعاً من الفريقين على مدار الشوطين.

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة لاعبي كلباء الذين هددوا مرمى خورفكان في أول نصف ساعة، وكاد شهريار أن يهز الشباك في الدقيقة 15، لولا يقظة المدافعين.

وحضرت الإثارة في الشوط الثاني، ونجح «النسور» في حسم المباراة، وبطاقة التأهل لمصلحته، عندما سجل أيلتون فيليبي هدف التقدم في الدقيقة 37، وعزز سليم أملاح تفوق خورفكان بالهدف الثاني، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما أهدر كلباء أكثر من فرصة، أخطرها رأسية شهريار.