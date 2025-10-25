الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أودينيزي يعود إلى «سكة الانتصارات»

أودينيزي يعود إلى «سكة الانتصارات»
25 أكتوبر 2025 19:54

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي يستعيد صدارة إيطاليا من بوابة الإنتر
إيطاليا تحدد موعد انطلاق «الكالشيو» في الموسم المقبل


عاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليتشي 3-2 في المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وبدا أودينيزي في طريقه إلى فوز سهل، عندما تقدم بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها السويدي ييسبر كالستروم (16) والإنجليزي كينان ديفيس (37)، لكن ليتشي قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الألباني ميدون بيريشا (59).
وانتظر أودينيزي الدقيقة 89 لإعادة الفارق إلى سابق عهده بهدف ثالث سجله البولندي آدم بوكسا، لكن كونان ندري قلصه مجدداً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز الثالث لأودينيزي هذا الموسم، والأول بعد خسارتين وتعادلين، فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما مني ليتشي بخسارته الرابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس عشر.
وسقط كومو في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بارما، وأهدر فرصة اللحاق بإنتر ونابولي وروما إلى المركز الثاني ولو مؤقتاً.
واكتفى كومو بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 13 نقطة مقابل سبع نقاط لبارما الخامس عشر.

الدوري الإيطالي
أودينيزي
ليتشي
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©