أودينيزي يعود إلى «سكة الانتصارات»



روما (أ ف ب)



عاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليتشي 3-2 في المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبدا أودينيزي في طريقه إلى فوز سهل، عندما تقدم بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها السويدي ييسبر كالستروم (16) والإنجليزي كينان ديفيس (37)، لكن ليتشي قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الألباني ميدون بيريشا (59).

وانتظر أودينيزي الدقيقة 89 لإعادة الفارق إلى سابق عهده بهدف ثالث سجله البولندي آدم بوكسا، لكن كونان ندري قلصه مجدداً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث لأودينيزي هذا الموسم، والأول بعد خسارتين وتعادلين، فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما مني ليتشي بخسارته الرابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

وسقط كومو في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بارما، وأهدر فرصة اللحاق بإنتر ونابولي وروما إلى المركز الثاني ولو مؤقتاً.

واكتفى كومو بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 13 نقطة مقابل سبع نقاط لبارما الخامس عشر.