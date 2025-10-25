لايبزج يقسو على أوجسبورج بـ «سداسية»



برلين (د ب أ)



حقق لايبزج فوزاً كاسحاً على مضيفه أوجسبورج 6 -صفر، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

واستعاد آينتراخت فرانكفورت اتزانه، وفاز على ضيفه سانت باولي 2 -صفر.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه هايدنهايم 3-1، وفولفسبورج على مضيفه هامبورج 1 -صفر.

وعلى ملعب آس جي آل أرينا، حسم لايبزج فوزه على أوجسبورج في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدماً بأربعة أهداف قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني.

وافتتح التسجيل اللاعب يان ليوناردو في الدقيقة العاشرة، تلاه زميله رومولو كروز بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، ثم أضاف أنطونيو نوسا الهدف الثالث في الدقيقة 22، قبل أن يختتم كريستوف بومجارتنر أهداف الشوط الأول بهدف رابع في الدقيقة 38.

وواصل لايبزج هيمنته التامة في الشوط الثاني مسجلاً هدفين إضافيين، بدأهما حسن أودراوجو في الدقيقة 56، واختتمها كاستيلو لوكيبا بالهدف السادس في الدقيقة 65. الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 19 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد أوجسبورج عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب كوميرزبانك أرينا، تقمص جوناثان بوركاردت دور البطولة، وسجل هدفي الفوز لفرانكفورت في شباك سانت باولي في الدقيقتين 35 و65 وسجل فرانكفورت انتصاره الأول منذ حوالي شهر، إذ أن آخر انتصار له يرجع إلى 27 سبتمبر، حينما فاز على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 6 -4، ومنذ ذلك الحين خسر أمام مضيفه أتلتيكو مدريد وضيفه ليفربول بذات النتيجة 1 -5 في دوري أبطال أوروبا، كما خسر أمام ضيفه بايرن ميونيخ صفر- 3، وتعادل مع مضيفه فرايبورج 2-2 في البوندسليجا.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 13 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد سانت باولي عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.