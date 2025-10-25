«الترجيحية» تنقذ شباب الأهلي أمام البطائح

مراد المصري (أبوظبي)

تأهل شباب الأهلي «حامل اللقب» إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه على البطائح 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، في لقاء دور الـ16 الذي أُقيم على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

تبادل الفريقان المحالات لافتتاح التسجيل من دون جدوى خلال الشوط الأول، إذ سدد كارتابيا كرة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها الحارس عبد الرحمن العامري في الدقيقة العاشرة، وذهبت رأسية مؤنس دبور فوق العارضة في الدقيقة 20، ورد البطائح بتسديدة متقنة من بيسا من خارج المنطقة أنقذها الحارس حمد المقبالي ببراعة في الدقيقة الـ 36، وحاول ماتياس ليما بـ «مقصية» مرت بجوار مرمى البطاح في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، تصدى عبد الرحمن العامري حارس البطائح لفرصة من ماتياس ليما «المنفرد» في الدقيقة 68، وتسديدة بيسا فوق مرمى شباب الأهلي، ورد عليه ماكسيموفيتش لاعب «الفرسان» بكرة بين يدي عبد الرحمن العامري في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتسابق لاعبو الفريقين في إهدار الفرص السانحة للتسجيل في الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي.