بايرن ميونيخ.. «فصل جديد» من «القياسية المتتالية»



برلين (أ ف ب)



واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية، ورفعها إلى 13 في مختلف المسابقات، وثمانية في «البوندسليجا» عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ المنقوص 3-0 في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وعانى النادي البافاري كثيراً لكسب النقاط الثلاث، رغم أن مضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19، لطرد لاعب الوسط الكوري الجنوبي ينز كاستروب بسبب تدخل قوية على الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز، وانتظر نصف الساعة الأخيرة ليسجل أهداف الثلاثة عبر قائده يوزوا كيميش (64) والبرتغالي رافايل جيريرو (69) والبديل الواعد لينارت كارل البالغ من العمر 17 عاماً (81).

وفشل هدافه الدولي الإنجليزي هاري كين، متصدر لائحة الهدافين برصيد 12 هدفاً، للمرة الثانية فقط هذا الموسم في هز الشباك، وألغي له هدف في الدقيقة 62 بسبب التسلل بعد العودية إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».

وأهدر لاعب الوسط النمساوي كيفين ستوجر ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، وحافظ على فارق النقاط الخمس عن مطارده المباشر لايبزج العائد بفوز كبير على مضيفه أوجسبورج بسداسية نظيفة، فيما مني بوروسيا مونشنجلادباخ بخسارته الخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الأخير، وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن.

ومنح كيميش التقدم لبايرن عندما تلقى كرة من سيرج جنابري داخل المنطقة فسددها زاحفة ارتطمت بالمدافع يانيك إنجلهاردت وتهيأت أمامه مجدداً فسددها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس موريتش نيكولاس (64).

وأضاف جيريرو الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من الجناح الدولي الفرنسي ميكايل أوليسيه فسددها داخل المرمى (69).

وحصل مونشنجلاباخ على ركلة جزاء عقب العودة إلى «الفار» لعرقلة المدافع الإندونيسي كيفين ديكس من قبل لاعب الوسط توم بيشوف نتيجة ركلة ركنية، انبرى لها لاعبه ستروجر، لكنه سددها في القائم الأيمن للحارس يوناس أوربيج الذي دفع به المدرب البلجيكي فانسان كومباني أساسياً على حساب العملاق مانويل نوير الجالس على دكة البدلاء (75).

وعزز كارل، بديل دياس، تقدم النادي البافاري بالهدف الثالث بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس نيكولاس (81).

وهو الهدف الأول لكارل في «البوندسليجا»، بعدما فعلها للمرة الأولى أيضاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما سجل افتتح التسجيل في مرمى كلوب بروج البلجيكي (4-0) منتصف الأسبوع الماضي.