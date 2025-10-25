سندرلاند يصعق تشيلسي في داره!



لندن (رويترز)



أنزل سندرلاند الهزيمة 2-1 بمضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سدد البديل شمس الدين طالبي كرة منخفضة في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان الضيوف، الذين تقدموا للمركز الثاني في جدول الترتيب، تأخروا في الدقيقة الرابعة عندما سجل أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع تشيلسي.

لكن تقدم تشيلسي ألغاه ويلسون إيزيدور في الدقيقة 22 عندما سدد اللاعب الفرنسي من مسافة قريبة، بعد فشل تشيلسي في التعامل مع رمية تماس طويلة.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل قبل أن يستغل طالبي تمريرة زميله البديل برايان بوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تاركا الحارس روبرت سانشيز بلا أي فرصة للتصدي للكرة.

بهذا الفوز حقق سندرلاند انتصاره الخامس في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في الوصافة «مؤقتاً» لحين انتهاء باقي مباريات الجولة أمامه أرسنال في الصدارة برصيد 17 نقطة.

أما تشيلسي تجمد رصيده عند 14 نقطة، ليتراجع للمركز السابع، بعدما تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم.

وفي نفس التوقيت، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه فولهام بنتيجة 2 -1 أحرز جاكوب ميرفي وساشا لوكيتش هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 18 و90، بينما لم يحافظ فولهام على هدف التعادل الذي سجله ساشا لوكيتش في الدقيقة 56.

بهذا الفوز يقفز نيوكاسل يونايتد بقيادة مديره الفني إيدي هاو للمركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، لترتفع معنوياته قبل مباراة مهمة أمام توتنهام هوتسبير، الأربعاء المقبل، في الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبعدها بأيام يحل نيوكاسل ضيفاً على وستهام يونايتد يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري.

في المقابل، تواصلت معاناة فولهام بخسارة رابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر. وتضاعف هذه الخسارة الضغوط على ماركو سيلفا مدرب فولهام قبل خوض مباراتين خلال أسبوع أمام وايكومب واندررز في كأس الرابطة ثم استضافة وولفرهامبتون في الجولة القادمة من الدوري.