الرمس تستضيف «الجولة الثالثة» من سباقات «قرى الإمارات للجري»



رأس الخيمة (وام)



واصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة سلسلة سباقات «قُرى الإمارات للجري» 2025 التي تُقام ضمن فعاليات «عام المجتمع»، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس المجلس.

وانطلقت في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة الجولة الثالثة من سباقات «قُرى الإمارات للجري»، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والأطفال وأصحاب الهمم، ما يجسد تكامل الجهود لتحقيق التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

تخللت فعاليات السباق عروض تراثية إماراتية قدمتها فرق فنية وشعبية، أسهمت في تعريف المشاركين والزوار بالموروث المحلي وإبراز المظاهر الثقافية الأصيلة، إلى جانب دورها في الترويج السياحي لمناطق رأس الخيمة، وتسليط الضوء على مقوماتها الطبيعية والتراثية.

وشارك المركز الزراعي الوطني في الفعاليات المصاحبة للسباق، من خلال سوق المزارعين، وتم عرض العديد من المنتجات الزراعية المحلية من منطقة الرمس، إلى جانب استعراض الممارسات الزراعية والبيئية الحديثة.

وأتاح المركز للزوار والمشاركين فرصة التعرف على المنتجات العضوية والموسمية التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتشجيع الزراعة المحلية.

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتكريم المشاركين المتميزين في مختلف الفئات وسط أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة والتلاحم الوطني التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

حضر التتويج محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وتنوّعت مسافات السباقات بما يناسب جميع الفئات وشملت سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلومتر، والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات، والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلومترات، ما أتاح المجال لمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

يأتي تنظيم سباقات «قرى الإمارات للجري» ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، من خلال مبادرات مجتمعية ورياضية تسهم في رفع جودة الحياة وتشجع على تبني نمط حياة صحي، بما يرسخ قيم الخدمة المجتمعية والتطوع وثقافة المسؤولية المشتركة.

جدير بالذكر أن سباقات «قرى الإمارات للجري 2025» تُنظم بالشراكة مع شركة «أدنوك»، وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

تُعد سباقات «قرى الإمارات للجري» منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم وتسهم في تسليط الضوء على تنوع تضاريس الدولة الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها.