ختام بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة في دبي



دبي (وام)



اختتمت منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي نظمها اتحاد كرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بدعم من مجلس دبي الرياضي بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر بدبي.

وأحرز الأوغندي جوزيف سيباتينديرا لقب فئة تحت 11 سنة للبنين بعد فوزه في المباراة النهائية على الإيراني نيكان شيرفاني 3-0.

ونجحت أوليسيا إيلينا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي في الفوز بلقب الفئة نفسها للبنات بعد فوزها على الأوغندية بتينس أنيانجو 3-2 بعد مباراة ماراثونية.

وفاز يفجيني دوسوف الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي بلقب فئة تحت 15 سنة للبنين بعدما تغلب على منافسه الأميركي شيراج برادهان 3-0، وفي الفئة نفسها للبنات، فازت الهندية أنكوليكا تشاكرابورتي بالمركز الأول، بعدما تغلبت على ماريا ماكسيموفا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي 3-0.

وفي فئة تحت 19 سنة للشباب، سيطر الكوريون الجنوبيون على المراكز الأولى، بعدما فاز لي هيون هو على مواطنه ما يونجمين في المباراة النهائية 3-0.

وفي الفئة نفسها للشابات فازت إسينيا شيروكوفا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي بالمركز الأول، بعد تغلبها على الهندية أفاني تريباثي 3-2 في مباراة ماراثونية كانت ختام منافسات البطولة.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة التي تعد إحدى بطولات الاتحاد الدولي للعبة حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، ومحمد خوري وفيصل الكعبي، عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة.

ولفت محمد خوري إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة، مؤكداً أنها من أبرز الفعاليات في أجندة الاتحاد السنوية لما تحققه من مكاسب فنية وإدارية وتنظيمية.