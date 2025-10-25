الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سينر.. «النهائي الثامن» في «موسم التنس»

سينر.. «النهائي الثامن» في «موسم التنس»
25 أكتوبر 2025 22:50

 
فيينا (أ ف ب)

بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانياً عامياً المباراة النهائية لدورة فيينا في التنس (500 نقطة)، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4، في نصف النهائي.
وهي المباراة النهائية الثامنة لسينر البالغ من العمر 24 عاماً، هذا الموسم حيث توج بثلاثة ألقاب بينها بطولتا أستراليا وويمبلدون، أولى وثالثة البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى دورة بكين.
وقال سينر المصنف أول في الدورة النمساوية: «جئت إلى هنا متأخراً جداً، وحاولت أن أستغل كل يوم بأفضل طريقة ممكنة، وأنا سعيد جداً بالوصول إلى النهائي»، في إشارة إلى تعافيه من إصابة تعرض لها في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة.
وأضاف «لم يكن الوصول إلى النهائي سهلاً هنا، لذا أنا سعيد جداً، كنت أحاول تقديم أداء جيد، وأحاول أن أرسل بشكل ممتاز. كانت المجموعة الأولى صعبة جداً، لذا أنا سعيد بفوزي بمجموعتين».
ويعتبر سينر أول لاعب منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2015 و2016 يخوض ثماني مباريات نهائية في موسمين متتاليين.
خسر الإيطالي هذا العام أربع مباريات نهائية أمام الإسباني كارلوس ألكاراز (بطولتا رولان جاروس وفلاشينج ميدوز ودورتا روما وسينسيناتي الاميركية لماسترز الألف نقطة)، ويحاول البقاء في المنافسة مع الإسباني على صدارة التصنيف العالمي لنهاية العام.
وسيخوض اللاعبان دورة باريس لماسترز الألف نقطة، الأخيرة هذا الموسم، قبل بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» في تورينو.
وانسحب سينر بعد معاناته من تقلصات عضلية في بطولة شنغهاي قبل ثلاثة أسابيع، لكنه لم يخسر أي مجموعة حتى الآن خلال مسيرته نحو النهائي في فيينا، حيث توج بلقبها في عام 2023.
ويلتقي سينر في النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف الفائز على الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي 6-4 و7-5.
ويخوض الألماني رابع مباراة نهائية له هذا الموسم، وستكون الثانية بينه وبين سينر هذا العام بعد الأولى في بطولة استراليا المفتوحة عندما كسبها الإيطالي بثلاث مجموعات نظيفة.
خسر أمام الأميركي تايلور فريتس في نهائي دورة شتوتجارت الألمانية (250 نقطة) في يونيو الماضي، وفاز على الأميركي بن شيلتون في نهائي دورة ميونيخ الألمانية (500 نقطة) في أبريل الماضي.

التنس
إيطاليا
فيينا
يانيك سينر
