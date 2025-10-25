الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نابولي يستعيد صدارة إيطاليا من بوابة الإنتر

نابولي يستعيد صدارة إيطاليا من بوابة الإنتر
25 أكتوبر 2025 22:52

 
روما (أ ف ب)

حسم نابولي، حامل اللقب، قمة المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، عندما تغلب على ضيفه الإنتر، وصيفه، 3-1 على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في نابولي، واستعاد الصدارة.
وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (33 من ركلة جزاء) والأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) والكاميروني أندريه-فرانك زامبو انجيسا (66) أهداف نابولي، والتركي هاكان تشالهانأوغلو (59 من ركلة جزاء) هدف الإنتر.
وعاد رجال المدرب أنتونيو كونتي إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى مفاجئة في الدوري أمام تورينو 0-1 السبت الماضي، والثانية مذلة أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2-6 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وحقق نابولي انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين فرفع رصيده إلى 18 نقطة، واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيزا 2-2 في افتتاح المرحلة.
في المقابل، مني الإنتر بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، فتجمد رصيده عند 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الاهداف خلف روما الذي يملك فرصة اللحاق بنابولي إلى الصدارة، في حال فوزه على مضيفه ساسوولو الأحد في ختام المرحلة.
وكان الإنتر البادئ بالتهديد عبر قائده وهدافه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسديدة قوية من حافة المنطقة، لكن حارس المرمى الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لها ببراعة (15).
وحصل نابولي على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» عندما تعرض جوفاني دي لورنتسو إلى العرقلة من لاعب الوسط الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان فانبرى لها دي بروين بنجاح على يمين الحارس الدولي السويسري يان سومر (33)، لكنه تعرض لإصابة بتمزق في العضلية الخلفية لفخذه الأيمن فاضطر إلى ترك مكانه إلى المدافع الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا (37).
وحرمت العارضة أليساندرو باستوني من التعادل بردها رأسيته القوية من مسافة قريبة من ركلة ركنية إلى خارج الملعب (41).
وكاد تشالهانأوغلو يفعلها بتسديدة قوية «على الطاير» من خارج المنطقة لكن ميلينكوفيتش-سافيتش أبعدها بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (45+1)، ثم تلقى مارتينيز كرة على طبق من ذهب من المدافع الدولي الهولندي دنزل دمفريس وسددها بيمناه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن للحارس ميلينكوفيتش-سافيتش (45+2).
وحرم القائم الأيمن دمفريس من التعادل برده رأسيته القوية من مسافة قريبة إلى خارج الملعب (45+4).
وفي الوقت الذي دخل فيه الإنتر الشوط الثاني باحثاً عن التعادل، أضاف ماكتوميناي الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من ليوناردو سبيناتزولا، سددها قوية «على الطاير» بيمناه من حافة المنطقة على يمين سومر (54).
وحصل الإنتر على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى «في أيه آر» اثر لمسة يد على المدافع أليساندرو بونجورنو من رأسية لمارتينيز من مسافة قريبة، فانبرى لها تشالهانأوغلو على يسار ميلينكوفيتش-سافيتش (59).
وأعاد أنجيسا الفارق إلى سابق عهده بإضافته الهدف الثالث، من هجمة منسقة للنادي الجنوبي بدأت من التماس في منتصف الملعب ووصلت إلى نجيسا في الربع الأخير من الملعب فاطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعباً بدفاع الإنتر قبل أن يسددها قوية بيسراه على يسار سومر (66).

الدوري الإيطالي
نابولي
إنتر
إنتر ميلان
روما
ميلان
