حكيمي يعيد سان جيرمان إلى «نغمة الانتصارات»

عاد باريس سان جيرمان إلى نغمة الانتصارات بعد تعادلين، بفوزه على مضيفه بريست بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لقائده الدولي المغربي أشرف حكيمي، في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل حكيمي ثنائيته في الدقيقتين 29 و39، قبل أن يختم البديل ديزيريه دويه المهرجان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة على وقع تعادلين في آخر مرحلتين أمام ليل 1-1 وستراسبورج 3-3، ما جعله يتنازل عن المركز الأول لمصلحة مارسيليا.

وأجرى المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي تعديلات على تشكيلته الأساسية مقارنة بتلك التي حققت فوزاً كاسحاً على باير ليفركوزن الألماني 7-2 في عقر دار الأخير في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الحالي، فأراح جناحه المتألق دويه والظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش.

وللمرة الثانية بعد تعافيه من إصابة عضلية بدأ عثمان ديمبلي صاحب الكرة الذهبية على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وعلى الرغم من السيطرة الواضحة لفريق العاصمة الفرنسية، حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 82 في المئة في إحدى المراحل، فان هجماته كانت خجولة عموماً.

ومن اول هجمة خطرة وصلت الكرة إلى البرتغالي فيتينيا الذي مررها أمامية باتجاه حكيمي الذي كسر مصيدة التسلل وسجل في الشباك (29).

وحمل حكيمي أحد ثلاثة لاعبين عرب مرشحين لنيل لقب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى جانب مواطنه أسامة المليوي والمصري محمد صلاح، شارة القائد في غياب المدافع البرازيلي ماركينيوس العائد من إصابة وكان احتياطياً في المباراة.

وسرعان ما أضاف حكيمي الهدف الثاني عندما سدد الجورجي خفيتسا كفارتسخيليا تصدى لها حارس بريست البولندي رادوسلاف ماييتشكي من دون أن يمسكها فتابعها الدولي المغربي داخل الشباك (39).

وسنحت فرصة أمام بريست لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد أن عاد إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» مرتين من لمسة يد من جناح سان جيرمان الكوري الجنوبي كانج لي لكن رومان دي كاتسيو تزحلق لدى تنفيذها وسددها في المدرجات (59).

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، أضاف دويه الذي نزل بديلاً في الشوط الثاني الهدف الثالث لسان جرمان بكرة بيسراه.

ولم يفز بريست على باريس سان جيرمان في آخر 33 لقاء بينهما فخسر خلال هذه السلسلة 25 مرة وتعادل 8 مرات، أما آخر فوز له فكان بنتيجة 3-1 ويعود إلى 26 يناير عام 1985.