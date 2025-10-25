الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يعزز «سلسلة الانتصارات»

مانشستر يونايتد يعزز «سلسلة الانتصارات»
25 أكتوبر 2025 23:11

مانشستر (د ب أ)

سجل الكاميروني بريان مبومو هدفين ليقود فريقه مانشستر يونايتد لفوز مثير على ضيفه برايتون بنتيجة 4 - 2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، متخلفاً بفارق الأهداف عن جاره مانشستر سيتي، ثالث الترتيب، الذي سيحل ضيفاً على أستون فيلا، الأحد، في إطار منافسات الجولة ذاتها.
أما برايتون، فتلقى خسارته الأولى في آخر خمس جولات بعد فوزين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.
أحرز ماتيوس كونيا وكاسميرو وبريان مبومو «ثنائية» أهداف مانشستر يونايتد في الدقائق 24 و34 و61 و97، بينما سجل داني ويلبيك وتشارالامبوس كوستولاس هدفي برايتون في الدقيقتين 74 و92.
باغت مانشستر يونايتد منافسه بهجوم مبكر، وكاد أن يهز الشباك بهدف مبكر لنجمه برونو فرنانديز بعد تمريرة متقنة من بريان مبومو، الذي صنع فرصة أخرى لزميله ماتيوس كونيا ليسدد في الشباك من الخارج بالدقيقة الرابعة.
وبعد مرور ربع ساعة سقط الجناح الإيفواري أماد ديالو بعد عرقلة من مدافع برايتون، وسط اعتراضات شديدة من لاعبي مانشستر يونايتد باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستئناف اللعب.
وترجم أصحاب الأرض تفوقهم بهدف أول بعدما مهد كاسيميرو الكرة إلى زميله ماتيوس كونيا ليسدد من خارج منطقة الجزاء، كرة استقرت في الزاوية اليسرى للهولندي بيرت فيربروخن حارس مرمى سندرلاند بالدقيقة 24.
وبعدها أضاع بنجامين سيسكو فرصة جديدة لمانشستر يونايتد، بينما سدد كاسيميرو كرة غيرت اتجاهها بعد الاصطدام بجسد ياسين العياري، لتدخل الشباك، ويتقدم مانشستر يونايتد بهدف ثانٍ، عزز تفوق مانشستر يونايتد مع انتهاء الشوط الأول.
وبعد مرور ما يزيد على ربع ساعة من الشوط الثاني، أضاف مبومو هدفاً ثالثاً بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، وبعدها أنقذ فيربروخن حارس مرمى برايتون تسديدة أخرى أمام مبومو بمساعدة القائم في الدقيقة 71.
وفي آخر ربع ساعة من اللقاء، بلغت الإثارة ذروتها، حيث نجح برايتون في تقليص الفارق بهدف سجله داني ويلبيك من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 74، وبعدها تصدى سيني لامنس حارس مرمى مانشستر يونايتد لمحاولتين أمام البديلين توم واتسون وتشارالامبوس كوستولاس، بينما أضاع يانكوبا مينته فرصة أخرى خطيرة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قلص الضيوف الفارق مجدداً بهدف ثانٍ سجله كوستولاس بضربة رأس بعد ركلة ركنية، ليستفز هذا الهدف معنويات لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أضاع برونو فرنانديز قائد الفريق فرصة لتسجيل هدف رابع، قبل أن يهز زميله مبومو الشباك في الدقيقة 97 بعد تمريرة جيدة من اللاعب الشاب آيدن هيفن.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
برايتون
مانشستر سيتي
