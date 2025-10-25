شباب الأهلي وبني ياس وخورفكان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

معتصم عبدالله (دبي)



دشّن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوز صعب على مضيفه البطائح 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بن محمد بالشارقة ضمن دور الـ16.

وتسابق لاعبو الفريقين في إهدار الفرص السانحة للتسجيل خلال أشواط المباراة الأربعة، ليُحتكم في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لحامل اللقب، ليواصل شباب الأهلي مشواره في البطولة نحو تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه.

وتُعد هذه المباراة الثانية في دور الـ16 التي تُحسم بركلات الترجيح، بعد تأهل يونايتد على حساب مضيفه الشارقة (5-4) عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلى استاد آل مكتوم في دبي، خطف بني ياس بطاقة التأهل، بفوزه على مضيفه النصر بهدفين دون مقابل.

وافتتح المالي يوسف نيكتيه التسجيل في الدقيقة 35، مستفيداً من تمريرة عرضية لسهيل النوبي، قبل أن يعزز الكاميروني ليونيل وامبا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة يسارية قوية.

ويُعد الفوز هو الأول لبني ياس هذا الموسم، بعد سلسلة من 6 هزائم متتالية في «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى جانب خروجه المبكر من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام خورفكان.

وفي خورفكان، واصل «النسور» تألقه بتأهل مستحق، بعد الفوز على كلباء 2-0 على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث سجل أيلتون فيليبي الهدف الأول في الدقيقة 37، وأضاف سليم أملاح الثاني في الدقيقة 93، في مباراة جاءت قوية ومثيرة من الطرفين على مدار الشوطين.

ولحقت أندية شباب الأهلي وبني ياس وخورفكان بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، لتنضم إلى فريقي يونايتد والوحدة اللذين حجزا مقعديهما على حساب الشارقة والظفرة.

وتُختتم مساء اليوم منافسات دور الـ16 بثلاث مباريات تجمع الحمرية مع العين عند الساعة 16:55 على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ودبا مع الوصل في التوقيت نفسه على ملعب «النواخذة»، والجزيرة مع عجمان في الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، على أن تُجرى عقب المباراة الأخيرة قرعة الدور ربع النهائي.