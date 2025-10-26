نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة المكسيك»

مكسيكو سيتي (رويترز)



حسم لاندو نوريس سائق مكلارين مركز أول المنطلقين بجائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما ينطلق زميله في الفريق ومتصدر الترتيب العام أوسكار بياستري من المركز السابع.

وسجل نوريس زمنا قدره دقيقة واحدة و15.586 ثانية، بفارق 0.262 ثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري، ليصبح في وضع موات لتقليص فارق 14 نقطة الذي يفصله خلف بياستري في الترتيب العام قبل خمس جولات على النهاية.

وهذه المرة 14 التي يحصد فيها السائق البريطاني مركز أول المنطلقين الأول في مسيرته في «الفورمولا-1»، والخامسة هذا الموسم والأولى منذ بلجيكا في يوليو.

وقال نوريس عبر دائرة الاتصال المغلقة، بعدما أدرك أنه حسم مركز أول المنطلقين «يا لها من لفة! يا لها من لفة!، حتى أنا لا أعرف كيف فعلت ذلك».

وصرح بعد خروجه من السيارة «بالطبع كانت لفة مذهلة، كانت من تلك اللفات التي تتكامل فيها كل الأمور بسلاسة».

وينطلق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من المركز الثالث، أملاً في الصعود على منصة التتويج في سباق رئيسي للمرة الأولى، منذ انضمامه إلى فيراري في يناير الماضي، بينما ينطلق جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الرابع.

واحتل ماكس فيرستابن سائق ريد بول، والذي يتأخر بفارق 40 نقطة عن بياستري، في المركز الخامس، وبدت تصريحاته متشائمة.

وقال «لم تكن اللفات التي قمت بها هذا الأسبوع جيدة، على المدى القصير أو الطويل، لم أشعر قط بأنني في أفضل حالاتي، ولن يتغير هذا الوضع فجأة».

واحتل كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس المركز السادس.

وأنهى بياستري التجارب التأهيلية في المركز الثامن، لكنه يتقدم مركزاً واحداً، لأن كارلوس ساينز سائق وليامز، الذي احتل المركز السابع، سيتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق تنفيذاً لعقوبة فرضت عليه في أوستن.

قال بياستري الذي يحتاج لإنهاء السباق في المربع الذهبي للبقاء في الصدارة إذا فاز نوريس «أفتقد للسرعة وهو أمر غامض بعض الشيء، لقد كانت الفجوة تقريبا نفسها طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا سننظر في مواطن الخلل، بالطبع الأمر محبط بعض الشيء، في نهاية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي فقط، شعرنا أن وتيرة السباق لم تكن كما كانت».

كان نوريس الأسرع في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بفارق 0.345 ثانية عن أقرب منافسيه.

واحتل السائق البريطاني المركز الرابع في المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية التي تصدرها إسحاق حجار سائق ريسنج بولز متفوقاً على هاميلتون وراسل، فيما جاء فيرستابن في المركز التاسع وبياستري في المركز العاشر بعد تخليهما عن أسرع لفة.

وكان نوريس الأسرع في المرحلة الثانية، بينما جاء هاميلتون وراسل في المركزين الثاني والثالث مرة أخرى، واحتل فيرستابن وبياستري المركزين الرابع والسابع على التوالي.

وكان السائق الأسترالي على شفا الخروج من العشرة الأوائل، وبالتالي الغياب عن المرحلة الثالثة من التجارب التأهيلية، لكنه نجح في محاولته الأخيرة.

بعد ذلك تصدر لوكلير المرحلة الأخيرة من التجارب التأهيلية، أمام نوريس وهاميلتون، بينما جاء فرستابن في المركز الرابع وبياستري في المركز الخامس قبل لفاتهم السريعة الأخيرة، ثم حقق نوريس زمنا فاجأه.

وقال نوريس «المسار طويل حتى المنعطف الأول، عادة ما تكون وتيرة سباق فيراري قوية جداً، أتوقع منافسة محتدمة، ولن تكون سهلة، سأركز على السباق وسأرى الهامش الذي سأفوز به».

ويبدأ حجار من المركز الثامن، يليه أوليفر بيرمان سائق هاس في المركز التاسع، ويوكي تسونودا زميل فرستابن في الفريق، في المركز العاشر بعدما احتل المركز 11 في التجارب التأهيلية.