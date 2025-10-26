نهاية درامية في أبوظبي.. إصابة تنهي نزال أسبينال وجان في «يو إف سي 321»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



خيّمت الدراما على ختام أمسية «أسبينال ضد جان» في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، بعدما انتهى النزال الرئيسي على لقب الوزن الثقيل بـ «لا نتيجة»، إثر إصابة عرضية في العين.

بدأ الفرنسي سيريل جان بقوة، مستفيداً من دقته في «اللكمات» التي تسببت في نزف «أنف» للبريطاني توم أسبينال، قبل أن تتوقف المواجهة في الدقيقة 4:35 من الجولة الأولى، بسبب حادث غير مقصود أدى إلى إنهاء النزال مبكراً.

ورغم خيبة الأمل، احتفظ أسبينال بلقبه العالمي، في ليلة أكدت مجدداً أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة، ومركزاً لأقوى نزالات «يو إف سي» حول العالم.

