النصر.. «القبضة 18» بقيادة فيليكس ورونالدو!



الرياض (أ ف ب)



حقق النصر فوزه السادس توالياً، منذ انطلاق الموسم، إثر تغلُّبه على مضيفه الحزم 2-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجّل البرتغالي جواو فيليكس (25) ومواطنه كريستيانو رونالدو (88) الهدفين.

ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، محكماً قبضته على الصدارة بـ «العلامة الكاملة»، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وحافظ فيليكس على صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف وبفارق هدفين عن اقرب منافسيه.

وكاد النصر يقصّ شريط الأهداف بعد دقيقة واحدة، لكن كرة الفرنسي كينجسلي كومان تصدى لها الحارس برونو فاريلا من الرأس الأخضر وحوّلها لركنية (2)، أتبعه الفرنسي الآخر محمد سيماكان بكرة رأسية مرت بجانب القائم (8).

وصوّب البرازيلي إنجيلو جابريال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسكها فاريلا ببراعة (16).

وبعد عدة محاولات نجح النصر في أخذ الأسبقية، عندما لعب أيمن يحيى كرة عرضية ارتقى لها البرتغالي جواو فيليكس، ولعب الكرة برأسه على يسار فاريلا (25).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حرم القائم النصر من هدف محقق عندما تصدى لكرة إنجليو التي أخذت طريقها للركنية.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ضاعت على النصر فرصة محققة عندما صوّب رونالدو كرة قوية نجح الدفاع في إبعادها (46).

ومن ركلة حرة كاد الحزم يسجّل هدفاً عندما صوّب السوري عمر السومة كرة من ركلة حرة مباشرة مرت بجانب القائم (51).

وأضاع السنغالي ساديو ماني هدفاً محققاً، عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (67).

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أضاف النصر هدفه الثاني، عندما لعب البرازيلي ويسلي كرة عرضية لعبها رونالدو داخل المرمى (88).

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة القادسية وضيفه الأخدود، ورفع التعادل رصيد فريق القادسية إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما حصد الأخدود النقطة الأولى ليحتل المركز السابع عشر.

كما فرض ضمك التعادل 1-1، على مضيفه الشباب في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، تقدم الشباب بهدف البلحيكي يانيك كاراسكو (45+6 من ركلة جزاء) ورد ضمك بهدف الهولندي ويسلي هوديت (45+9 بالخطأ في مرماه)، وبهذا التعادل رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.