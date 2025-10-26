بايرن ميونيخ يطرد بواتينج بقرار الجماهير!



برلين (د ب أ)



أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عن عدم استمرار لاعبه السابق جيروم بواتينج في المعايشة التدريبية بالنادي، وذلك بعد احتجاجات جماهيرية ضخمة.

وذكر بايرن عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «في محادثة بنّاءة أجراها النادي مع جيروم بواتينج، تقرَّر أنه لن يواصل معايشته في النادي».

وأضاف النادي البافاري: «جيروم يشعر بارتباط كبير ببايرن ميونيخ ولا يرغب في أن يتضرر النادي من الجدل الدائر حوله».

وكان بواتينج أنهى مسيرته الكروية مؤخراً، ويخطط لأن يكون مدرباً، وذلك بعد حصوله على «الرخصة ب» من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في نوفمبر 2024.

وكان البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، اقترح أن يقوم بواتينج بمعايشة تدريبية في النادي، لكن ذلك القرار أدى إلى الكثير من الانتقادات.

وفي المباريات الأخيرة قامت جماهير بايرن ميونيخ برفع العديد من اللافتات التي تعترض على وجود بواتينج في ناديه السابق.

وفي لافتة رفعتها الجماهير يوم 18 أكتوبر الجاري في مواجهة بوروسيا دورتموند «فاز بايرن 2-1» جاء فيها: «من يمنح المساحة يتشارك الذنب، ارحل يا بواتينج». كما شهدت مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، احتجاجات مماثلة.

وحقق بواتينج العديد من النجاحات مع بايرن ميونيخ على مدار عقد كامل، حيث فاز بلقبين في دوري الأبطال، والدوري الألماني تسع مرات، وكأس ألمانيا خمس مرات، قبل أن يرحل عن الفريق في عام 2021.

وشارك المدافع المولود في العاصمة برلين في 76 مباراة دولية مع المنتخب الألماني بين عامي 2009 و2018، وكان أساسياً في فوز الفريق بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، وطغت مزاعم العنف الأسري على المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.