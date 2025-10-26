الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كونيا سعيد بـ «أول بصمة» مع مانشستر يونايتد

كونيا سعيد بـ «أول بصمة» مع مانشستر يونايتد
26 أكتوبر 2025 10:07

 
مانشستر (د ب أ)

أبدى ماتيوس كونيا، مهاجم مانشستر يونايتد، سعادته بتسجيل أول هدف بقميص فريقه، بعد انضمامه في الصيف الماضي قادماً من وولفرهامبتون.
صرّح كونيا عبر قناة (بي بي سي)، عقب فوز مانشستر على برايتون بنتيجة 2-4 «أجد صعوبة في وصف سعادتي، لقد بذلت جهداً كبيراً من أجل تسجيل هذا الهدف، وأنا سعيد للغاية، لقد حلمت كثيراً بتسجيل هدف في ملعب أولد ترافورد، ولكن يبقى تحقيق الفوز هو الأهم».
أضاف المهاجم البرازيلي: «مازحت زميليَّ برايان مبومو وبنيامين سيسكو، وقلت لهما إنني بحاجة لتسجيل هدف، وكنت متحمساً للغاية، وعندما سجلت الهدف، قالا لي بإمكانك الاستمتاع الآن، أنا سعيد للغاية بدعم زملائي، وأنني جزء من هذا الفريق».
وقال كونيا: «أنا واحد من جمهور مانشستر يونايتد، إنه النادي الذي نشأت على متابعته، ومساعدته على تحقيق الفوز أشبه بحلم تحقق».
وبسؤاله عن تقليص الفارق إلى 2-3، قال مهاجم مانشستر يونايتد: «يجب أن نكون أكثر هدوءاً في المباريات القادمة، برايتون فريق صعب، وبإمكانه العودة، لكننا حققنا الأهم في النهاية، وهو الفوز».
وأتم تصريحاته: «مانشستر يونايتد يستحق أن يكون في مكانة أفضل، ويجب أن نواصل العمل لإنهاء الموسم في المكانة التي تليق بهذا النادي».
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 16 نقطة، متخلفاً عن جاره مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفاً على أستون فيلا، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
برايتون
وولفرهامبتون
