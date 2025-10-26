مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن «أوقات حرجة»!



مانشستر (د ب أ)



عبّر روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على برايتون بنتيجة 4 - 2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي في الدوري، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف عن جاره مانشستر سيتي، ثالث الترتيب، الذي سيخرج لمواجهة أستون فيلا، الأحد.

صرح أموريم عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء: «إنه شعور رائع، مستمتع للغاية بسبب فرحة جماهيرنا، إنها أمر مهم للغاية، سنحتفل اليوم، وبعدها نستعد لمباراتنا القادمة».

أضاف المدرب البرتغالي: «بالتأكيد الفوز على ليفربول في الجولة الماضية منحنا دفعة معنوية قوية، ولكن علينا أن نواصل العمل الجاد، وعندما تتمتع بالثقة تؤدي بشكل أفضل، وعندما تتمتع بالروح العالية يحالفك الحظ بشكل أفضل، فكل شيء كان في مصلحتنا، لكن يجب أن نواصل العمل بجدية».

وقال: «أصبحت المهمة صعبة بعد تقليص الفارق إلى 2-3، وفي أوقات سابقة كنا نعاني، لأن حالتنا كانت مختلفة، ولكننا سجّلنا هدفاً رابعاً، لنثبت أنه بإمكاننا التعامل مع اللحظات الصعبة، وبشكل أفضل مما قدمناه في الموسم الماضي، وعندما تتمتع بروح معنوية أفضل، يحالفك الحظ بشكل أفضل».

وانتقل أموريم للحديث عن البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم الفريق وصاحب الهدف الأول، قائلاً: «كان يعاني في أوقات سابقة، ونجح في إخفاء ذلك، لكنني تفهّمت الأمر، ولم أتفاجأ بما قدمه في المباراة الماضية بملعب أنفيلد (معقل ليفربول)، بل سيفيدنا كثيراً، فهو يعاني عندما يغيب عن التهديف، لكنه لاعب مهم وحاسم».

وأتم المدير الفني لمانشستر يونايتد: «كل شيء قابل للتغيير بسرعة كبيرة، ولكن إذا عملنا بثقة، فسنكون فريقاً أفضل».