«الجودو» يغادر إلى البحرين للمشاركة في «آسيوية الشباب»



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة الجودو إلى البحرين، الاثنين، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، ويخوض المنتخب المنافسات 29 و30 أكتوبر الحالي، ويرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين هم مسعود محمد المسماري «وزن تحت 50 كجم»، بطي أحمد الهاشمي «وزن تحت 55 كجم»، أنس اليماحي «وزن تحت 60 كجم»، صقر العتيبي «وزن تحت 66 كجم»، عمر شهيل «وزن تحت 73 كجم»، ومحمد الشامسي «وزن تحت 90 كجم»، واستعد «جودو الإمارات» للدورة بمعسكر طشقند.

وتشهد منافسات الجودو مشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 31 دولة، من بينها 10 دول عربية هي الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن والبحرين.

واطمأنّ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على مدى جاهزية لاعبي المنتخب، عقب معسكره في أوزبكستان، مؤكداً حرص الاتحاد على نجاح الدورة الآسيوية التي يحتضنها الأشقاء في مملكة البحرين.