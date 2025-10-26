الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنتشيتش تتخلص من «الذكريات المريرة» في طوكيو بعد 10 سنوات!

بنتشيتش تتخلص من «الذكريات المريرة» في طوكيو بعد 10 سنوات!
26 أكتوبر 2025 10:44

 
طوكيو (رويترز)

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»


فازت بليندا بنتشيتش 6-2 و6-3 على التشيكية ليندا نوسكوفا «المصنفة السادسة»، لتحرز لقب بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، لتمحو الذكريات المريرة لهزيمتها بمجموعتين أمام أجنيشكا رادفانسكا في نهائي نفس البطولة قبل عشر سنوات.
وحققت بنتشيتش بهذا الفوز لقبها العاشر في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، والثاني هذا العام بعد تتويجها في أبوظبي في فبراير الماضي، لتعود من جديد إلى دائرة الفائزات بالألقاب، بعد فترة راحة بسبب الأمومة في عام 2023 شهدت خروجها من قائمة أفضل 1000 لاعبة في مرحلة ما.
ورغم تراجع مستواها في آخر مباراتين على الملعب الرئيسي في مركز أرياكي كوليسيوم في طوكيو، لم تظهر على المصنفة 13 عالمياً أي علامات على الإرهاق في التبادلات الافتتاحية، وكسرت إرسال منافساتها لتتقدم 4-2، قبل أن تحسم المجموعة الأولى بكسر آخر للإرسال.
وحافظت الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو على إرسالها في شوط شهد ستة تعادلات لتتقدم 3-2 في المجموعة الثانية، وقدمت أداءً قوياً في الإرسال لاحقاً لتصبح على بعد شوطين فقط من حسم فوز لا يُنسى.
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، زادت بنتشيتش من ضغطها، لتكسر إرسال منافستها في الشوط الثامن، ثم حسمت الفوز في شوط إرسالها التالي، وأنهت المباراة بضربة مباشرة من على الشبكة بطريقة رائعة ثم ضربة أمامية متقنة.

التنس
طوكيو
أبوظبي
الإمارات
اليابان
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©