«فهد الأمين» يُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

أبوظبي (الاتحاد)



تُوّج الجواد «فهد الأمين» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته المصرية الخامسة عشرة، التي أُقيمت في مضمار نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، وذلك ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين من سلسلة السباقات العالمية المرموقة.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات على الحفاظ على أصالة الخيل العربي باعتباره إرثاً وطنياً عريقاً.

وتمكّن البطل «فهد الأمين» للمالك والمدرب رياض جلال أبو حسين، وتحت قيادة الفارس عبدالمقصود شعبان، من حسم لقب الشوط الخامس «الرئيسي»، ضمن مهرجان الكأس الغالية، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر بزمن 01:58:00 دقيقة، وجاء «مناضل سعفان» في المركز الثاني، فيما حلّ «بريق الأمل» ثالثاً.



وشهد المهرجان في محطته الخامسة عشرة مشاركة 59 خيلاً من نخبة الجياد المصرية، تنافست في 7 أشواط تحت إشراف الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وأسفرت النتائج عن فوز «حماس» بلقب الشوط الأول (كأس مبادلة)، و«الموجي» - إسطبلات الأهرام - بلقب الشوط الثاني (كأس مجلس أبوظبي الرياضي)، و«مارد إخناتون» بلقب الشوط الثالث (كأس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي)، و«دايما عامر» بلقب الشوط الرابع (كأس المسعود)، و«مقبول إخناتون» بلقب الشوط السادس (كأس الظفرة)، و«مبروكة سعفان» بلقب الشوط السابع (كأس أبوظبي).

وشهد المهرجان وتوّج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، طلال العزيزي، ممثل سفارة الإمارات في مصر، وفليكس يوسف، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وقال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «يسعدنا تواصل نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية، وامتدادها إلى محطتها الخامسة عشرة في مصر، ونثمّن الجهود التنظيمية المتميزة والدور البارز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على إشراك نخبة من الملاك والمربين في هذا الحدث الكبير، إن محطة مصر تمثل بالفعل مفخرة ضمن سلسلة سباقاتنا العالمية».

وأضاف: «نفتخر بالتعاون الرياضي الوثيق بين الإمارات ومصر، وأسعدنا الحضور الجماهيري الكبير والأجواء التنافسية الرفيعة التي شهدها مهرجان الكأس الغالية في القاهرة، إن التفاعل الكبير لملاك الخيل المصريين يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في المنطقة».

وقال: «نتقدّم بخالص التهاني إلى جميع الفائزين في الأشواط السبعة لمهرجان الكأس الغالية، الذي يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية والمسيرة المشتركة التي تربطنا بأشقائنا المصريين».