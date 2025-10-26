الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلوت مندهش من تدهور مستوى ونتائج ليفربول

سلوت مندهش من تدهور مستوى ونتائج ليفربول
26 أكتوبر 2025 12:15

 
لندن (د ب أ)

اعترف آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بأنه لم يتوقع التدهور المقلق في مستوى فريقه الذي تلقّى الهزيمة الرابعة على التوالي.
وتلقّى ليفربول سلسلة من «الضربات الموجعة» في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمته 2- 3 أمام برينتفورد، بفضل أهداف من دانجو أواتارا وكيفن شاده وإيجور تياجو.
وسجّل ميلوش كيركيز هدف تقليص الفارق، وأنهى النجم المصري محمد صلاح صيامه الأخير عن التهديف، لكن ليفربول قد يجد نفسه متأخراً بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال في غضون ساعات.
وقال سلوت: «أمر مخيب للآمال، مرة أخرى، كنت أتمنى وأتوقع أداء أفضل، كان الأداء، بعيداً عما اعتدنا عليه، حتى عندما كنا نخسر، كان أداؤنا أفضل من الليلة». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «يبدو أن الفرق لديها أسلوب لعب معين ضدنا، وهي استراتيجية جيدة جداً للعب، ولم نجد إجابة بعد». وقال: «لا يمكنك حتى المنافسة، وهو ما لا نفعله في الوقت الحالي، نحن لا ننافس في القمة لأننا ببساطة نتلقى الكثير من الأهداف».
وأوضح المدرب الهولندي: «من المؤكد أن الأمر يتعلق أيضاً بتغيير الكثير خلال الصيف، لذا لا أعتقد أنه من المفاجئ أن تسير الأمور على هذا النحو قليلاً، لكنني لم أتوقع أن تصل إلى أربع خسائر متتالية، فليكن هذا واضحاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
محمد صلاح
