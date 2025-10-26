«منشود» و«تبديل» نجما سباق أبوظبي الافتتاحي للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ثنائية لافتة، فيما لمع بريق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم أيضاً بثنائية مستحقة في حفل افتتاح موسم سباقات الخيل 2025- 2026، الذي نظمه نادي أبوظبي للسباق على مضماره العشبي، واشتمل على 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة بلغ إجمالي جوائزها المالية 462 ألف درهم.

وحصدت المهرة «زوهي» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، لقب الحصن لمهرات الإنتاج المحلي، والذي أقيم في الشوط الثاني، وقطعت ابنة «رماس» التي انطلقت من الصفوف الخلفية زمناً قدره 1:34:73 دقيقة في السباق البالغ طوله 1400 متر.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات عبر المهرة «علا»، بقيادة ميشيل شيهي، وإشراف إيريك ليجري، بسباق قصر المويجعي، البالغة قيمة جائزته 66 ألف درهم، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 من الخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) عمر ثلاث سنوات فقط، وسجّلت البطلة 1:46:47 دقيقة.

وتألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة سيلفستر ديسوزا، بالشعار الأصفر، وفرضت سيطرتها في سباقي الخيول المهجنة الأصيلة، بثنائية مستحقة، حيث افتتح «منشود»، بإشراف مايكل كوسا وقيادة سيلفيستر دي سوسا، الفوز الأول بسباق العاصمة للسرعة، البالغة قيمة جائزته 66 ألف درهم، الذي أقيم في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وسجّل البطل 1:10:27 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تبديل»، الذي كان مسك ختام الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1400 متر، حيث نال لقب جوهرة الصحراء المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر ثلاث سنوات فما فوق، والبالغة قيمة جائزته 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:22:46 دقيقة.

وأصبح «الليث» العائد إلى الليث للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، أول فائز في الموسم الجديد، حين انتزع لقب سباق الوثبة التحضيري للسرعة للخيول العربية الأصيلة (شروط) عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، البالغة قيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجّل البطل 1:16:11 دقيقة.

وانتزع «جاب جازيل» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وإشراف عرفان إلهي، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الجاهلي، البالغة قيمة جائزته 66 ألف درهم، والذي أقيم في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وتنافست فيه 14 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، وسجل البطل 1:33:92 دقيقة.

وظفر «بهوان» لمنصور على سليمان الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب تحدي قصر الوطن، البالغة قيمة جائزته 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «شروط»، والذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وسجل البطل 2:28:44 دقيقة.