انطلاق معسكر «الموتوسيرف» في أبوظبي استعداداً لبطولة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الاثنين في كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي فعاليات معسكر الموتوسيرف التدريبي، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، استعداداً لانطلاق بطولة الإمارات للموتوسيرف، بمشاركة 50 متسابقاً يمثلون 9 دول هي الإمارات، الكويت، جمهورية التشيك، روسيا، بلغاريا، هولندا، جنوب أفريقيا، مصر، وقبرص، وذلك بإشراف مباشر من اتحاد الرياضات البحرية.

ويستمر المعسكر بشكل يومي حتى نهاية الأسبوع، على أن يشهد يوما الأول والثاني من نوفمبر المقبل انطلاق منافسات بطولة الإمارات للموتوسيرف، ضمن روزنامة الموسم البحري الحالي، وسط أجواء مثالية تجمع بين الحماس، والتقنيات العالية، والإثارة التي تميّز هذه الرياضة الحديثة.

ويهدف المعسكر إلى رفع جاهزية المتسابقين وصقل مهاراتهم من خلال تدريبات مكثفة على المسار البحري المخصص للبطولة، إضافةً إلى ورش تعريفية بقوانين السباق ومعايير السلامة الدولية، تمهيداً لتنظيم بطولة بمواصفات عالمية تواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في الدولة.

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «يأتي تنظيم معسكر الموتوسيرف في إطار خطة النادي لتطوير وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضة الحديثة التي تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى إعداد المتسابقين بدنياً وفنياً، وتهيئتهم لتقديم مستويات قوية خلال الجولة الافتتاحية من بطولة الإمارات للموتوسيرف. كما يمثل هذا الحدث فرصة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية وبيئة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية».

وأكد الظاهري أن رياضة الموتوسيرف أصبحت من أكثر الرياضات تطوراً في عالم المحركات المائية، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد من الدول يعكس الثقة الكبيرة في القدرات التنظيمية لدولة الإمارات والسمعة العالمية التي تتمتع بها بطولاتها البحرية.

ومن المقرر أن يشهد ختام المعسكر انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال العالم والمتسابقين المحترفين، في سباقاتٍ يُتوقع أن تكون من بين الأقوى في الموسم الجديد من حيث المستوى الفني وعدد المشاركين.