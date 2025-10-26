4 محترفين في قائمة «أبيض الناشئين» لمونديال قطر 2025

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للناشئين، استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد.

وضمت قائمة «أبيض الناشئين» 21 لاعباً، من بينهم 4 محترفين في الخارج يمثلون أندية آوجسبورج الألماني، إيبسويتش تاون الإنجليزي، سيلتا فيجو الإسباني، والأهلي المصري، في خطوة تؤكد تنوع الخبرات والاحتكاك الدولي ضمن صفوف المنتخب.

وضمّت القائمة النهائية، في حراسة المرمى، مبارك البريكي، جاسم الحمادي (الجزيرة)، سعيد الراشدي (الشارقة)، وفي الدفاع، أحمد إكرامي (الجزيرة)، سهيل النوبي، فهد خليل (النصر)، سالم ياقوت (الوصل)، جوهانس فايمر (أوجسبورج – ألمانيا)، وفي الوسط، عبدالله راشد (العين)، فيصل البريكي (الوحدة)، عبدالله مناد (الشارقة)، محمد سالم، محمد جمال (النصر)، إبراهيم الجسمي (الوصل)، عيسى البلوشي (كلباء)، جايدن أديبا (إيبسويتش تاون – إنجلترا)، عبدالله حاتم (الأهلي – مصر)، وفي الهجوم: علي الجسمي (شباب الأهلي)، مايد عادل خميس (النصر)، محمد يوسف (الفجيرة)، محمود بدر (سيلتا فيجو – إسبانيا).

ويخوض «أبيض الناشئين» في الرابعة من مساء غدٍ الاثنين، مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب بوليفيا على استاد اتحاد كلباء في الشارقة، بعد أن تعادل 1-1 في الودية السابقة أمام مالي الجمعة الماضية، ضمن تحضيراته للنهائيات العالمية.

وتُعد مواجهة بوليفيا اختباراً مهماً لمنتخبنا قبل المونديال، خاصة أن المنافس يعود للظهور العالمي بعد غياب 38 عاماً، إثر فوزه التاريخي على الإكوادور 1-0 في تصفيات أميركا الجنوبية التي أُقيمت في كولومبيا، ليحجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2025، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، باراغواي، وفنزويلا.

ويبرز في صفوف بوليفيا اللاعب خيسوس مارود، الذي أظهر تألقاً لافتاً في التصفيات، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في القارة اللاتينية.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في المونديال بمواجهة كوستاريكا في 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية يوم 6 نوفمبر، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأكد نواف مبارك، المدرب المساعد لـ «أبيض الناشئين»، جاهزية المنتخب لخوض التحدي العالمي، قائلاً في تصريحات لـ «الاتحاد»: «بدأنا التحضيرات منذ يوليو الماضي، وقدّمنا مستويات إيجابية في جميع المباريات الودية، بغض النظر عن النتائج. من يتابع المنتخب يلمس أننا أمام فريق شاب يمتلك هوية واضحة وشخصية قوية، ويبشر بمنتخب كبير قادم».

وأشار إلى أن المنتخب خاض معسكرات داخلية وخارجية، آخرها في كرواتيا خلال سبتمبر الماضي، ولعب ثلاث مباريات ودية أمام بولندا وإيطاليا وأوكرانيا، مضيفاً: «النتائج ليست هدفنا، الأهم هو الاحتكاك وكسب الثقة استعداداً للنهائيات».

واختتم مبارك حديثه بدعوة الجماهير لمساندة المنتخب في ودية الليلة، قائلاً: «نتمنى حضور الجمهور في تجربة بوليفيا الختامية، فالدعم الجماهيري دافع كبير للاعبين قبل انطلاق المونديال».