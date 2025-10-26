«خريف العين للشطرنج» يكرم الفائزين

العين (الاتحاد)



اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات بطولة خريف العين للشطرنج الخاطف، ضمن مهرجان خريف العين الدولي، الذي نُظم بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة متميزة من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، في أجواء تنافسية جمعت بين الفكر والإبداع.

أقيمت البطولة وفق النظام السويسري من تسع جولات بإشراف الحكمة الدولية موزة المعمري، وشهدت منافسات قوية أظهرت تنوع المواهب وتطور المستوى الفني للاعبين.

وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الفائزين والفائزات في أجواء احتفالية رائعة، حيث تُوج سانتياغو ريتشي بلقب المركز الأول، وتبعه محمد سعيد الشامسي، وعبدالله يونس الخميري، وفازت وافية المعمري بلقب أفضل لاعبة إماراتية، وغيث النعيمي بلقب أفضل لاعب إماراتي.

وفي الفئات العمرية، أحرز أحمد يونس الخميري وشيخة ناصر الشامسي لقبي أفضل لاعب ولاعبة تحت 14 سنة، وزايد العلي وشيخة سالم المزروعي تحت 12 سنة، وشامس خليفة النعيمي، وفاطمة ناصر الشامسي تحت 10 سنوات، وسعد سعيد النعيمي والعنود النعيمي تحت 8 سنوات، وتم تكريم أحمد محمد سعيد وأسماء عسلية أفضل لاعبين في أكاديمية النادي.

وأكد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة تعكس التزامه بتطوير المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة العين وجهة رائدة في نشر ثقافة الشطرنج، مثمّناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي الذي يسهم في استمرار نجاح هذه الفعاليات المميزة.