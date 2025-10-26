الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«خريف العين للشطرنج» يكرم الفائزين

«خريف العين للشطرنج» يكرم الفائزين
26 أكتوبر 2025 13:16

العين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
سكايلاينرز بطل «الجولة العالمية» لـ«السلة الثلاثية» في أبوظبي


اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات بطولة خريف العين للشطرنج الخاطف، ضمن مهرجان خريف العين الدولي، الذي نُظم بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة متميزة من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، في أجواء تنافسية جمعت بين الفكر والإبداع.
أقيمت البطولة وفق النظام السويسري من تسع جولات بإشراف الحكمة الدولية موزة المعمري، وشهدت منافسات قوية أظهرت تنوع المواهب وتطور المستوى الفني للاعبين.
وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الفائزين والفائزات في أجواء احتفالية رائعة، حيث تُوج سانتياغو ريتشي بلقب المركز الأول، وتبعه محمد سعيد الشامسي، وعبدالله يونس الخميري، وفازت وافية المعمري بلقب أفضل لاعبة إماراتية، وغيث النعيمي بلقب أفضل لاعب إماراتي.
وفي الفئات العمرية، أحرز أحمد يونس الخميري وشيخة ناصر الشامسي لقبي أفضل لاعب ولاعبة تحت 14 سنة، وزايد العلي وشيخة سالم المزروعي تحت 12 سنة، وشامس خليفة النعيمي، وفاطمة ناصر الشامسي تحت 10 سنوات، وسعد سعيد النعيمي والعنود النعيمي تحت 8 سنوات، وتم تكريم أحمد محمد سعيد وأسماء عسلية أفضل لاعبين في أكاديمية النادي.
وأكد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة تعكس التزامه بتطوير المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة العين وجهة رائدة في نشر ثقافة الشطرنج، مثمّناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي الذي يسهم في استمرار نجاح هذه الفعاليات المميزة.

 

نادي العين للشطرنج
العين
مجلس أبوظبي الرياضي
الإمارات
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©