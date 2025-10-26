الشارقة والبطائح يتصدران دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



حافظ الشارقة «حامل اللقب» والبطائح على صدارة دوري السلة، مع نهاية «الجولة الثالثة» ليرتفع رصيدهما إلى 6 نقاط من 3 انتصارات، ونجح النصر في استعادة نغمة الانتصارات، فيما تذوّق الظفرة طعم «الفوز الأول» هذا الموسم.

تفوّق الشارقة على الوصل 94-65، وانتهى الربع الأول بالتعادل 19-19، وسيطر «الملك» على الربع الثاني 25-15، واستعاد «الإمبراطور» توازنه ليحسم الربع الثالث لمصلحته 23-19 وفي الربع الرابع تفوّق الشارقة 31-8.

وانتزع البطائح فوزه الثالث مع المدرب إمام عبدالبديع «ميشو»، متخطياً الجزيرة 100-70، وجاءت نتائج الأرباع الأربعة 26-14 و25-19 و26-16 و23-21 لـ «الراقي»، وتغلّب الظفرة على الوحدة 95-67، بنتيجة أرباع 23-19 و22-11 و25-23 و25-14، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 5 نقاط.

وانتزع النصر فوزاً مثيراً على شباب الأهلي 79-73، وشهدت المباراة «ريمونتادا» من «العميد» في الربع الثالث 28-16، فيما تفوق «الفرسان» في باقي الأرباع 18-16 و24-21 و15-14.