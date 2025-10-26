بني ياس والنصر إلى نهائي كأس الاتحاد للطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ضرب بني ياس والنصر موعداً مرتقباً، في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجديد، والتي شهدت مشاركة 8 أندية، وُزعت على مجموعتين، ضمت الأولى بني ياس، حتا، شباب الأهلي، وعجمان، فيما ضمت الثانية النصر، الوصل، الجزيرة، والعين.

وتأهل بني ياس «حامل اللقب» إلى النهائي، بعد فوزه على الجزيرة 3-1 في نصف النهائي، بنتائج الأشواط «25-20 و17-25 و25-21 و30-28»، فيما حجز النصر مقعده في المشهد الختامي، بفوزه على شباب الأهلي في «ديربي دبي» بثلاثة أشواط نظيفة «25-23 و25-21 و25-23».

ويلتقي الفريقان في ذهاب الدور النهائي في السابعة مساء غد، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما تُقام مباراة الإياب أول نوفمبر على صالة «السماوي»، وحدد اتحاد الطائرة 8 نوفمبر موعداً للمباراة الفاصلة في حال التعادل، على صالة نادي العين.

في المقابل، تشهد مباريات تحديد المراكز من الثالث إلى الثامن لقاءات الجزيرة مع شباب الأهلي، الوصل مع العين، وحتا مع عجمان، بنظام الذهاب والإياب أيضاً.

وأقيمت مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، على ملاعب محايدة، لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع في كل مجموعة، قبل أن تتأهل الفرق الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة التي أقيمت بنظام المربع الذهبي لتحديد طرفي النهائي.

وبحسب نظام البطولة، تُحسم هوية البطل والوصيف عبر سلسلة من ثلاث مباريات، يفوز باللقب من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين، على أن تُقام المباراة الأولى على ملعب الفريق الحاصل على ترتيب أدنى في الدور الأول، وتقام مواجهة فاصلة على ملعب محايد إذا اقتضت الحاجة.

يُذكر أن بني ياس توّج بلقب كأس الاتحاد في الموسم الماضي 2024-2025، بفوزه على النصر بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة.