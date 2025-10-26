94 سباحاً يمثلون أندية الإمارات في مونديال السباحة بالزعانف في أبوظبي



علي معالي (أبوظبي)



أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للسباحة بالزعانف، مشاركة 94 سباحاً وسبّاحة، يمثلون 9 أندية وأكاديميات من داخل الدولة، في بطولة العالم لسباحة الزعانف، التي تُقام في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بنادي أبوظبي للرياضات المائية، من 30 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، ويؤكد الرقم الزيادة الكبيرة في ممارسة الرياضة بمختلف مسابح الدولة، ليتنافسوا مع سباحي 20 دولة.

وتُقام البطولة بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة أكثر من 400 سبّاح وسبّاحة، وتخوض الحدث العالمي في أبوظبي 5 دول عربية، هي الإمارات، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، وعُمان، وتضم المنافسات 70 جنسية يمثلون 54 منتخباً ونادياً وأكاديمية، ويتنافسون في 1200 سباق، مما يرسم مشهداً عالمياً استثنائياً من السرعة والإثارة، وتُعتبر البطولة فرصة لمشاهدة أسرع سباحي الزعانف في العالم.

من جانبه، أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها نادي أبوظبي للرياضات المائية، والفريق التنظيمي لإنجاح هذا الحدث العالمي، مؤكداً أنه يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الرياضة العربية على الساحة الدولية، وأوضح أن تنظيم أبوظبي للبطولة العالمية يعزّز من التعاون الرياضي بين الدول العربية، مشيداً بالإمكانيات التنظيمية والفنية التي تتمتع بها الإمارات، والتي تجعل منها وجهة مثالية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

وقال: «الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يواصل استعداداته، من خلال الأندية المصرية المشاركة في البطولة، ويحرص على دعم اللاعبين وتوفير كل سبل النجاح لهم، لتمثيل مصر بصورة مشرّفة، ولابد من توجيه الشكر إلى الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة في أبوظبي على جهودهما في تطوير ونشر السباحة بالزعانف على المستوى العالمي».