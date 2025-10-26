الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك «الكابوس الجديد» لريال مدريد!

فليك «الكابوس الجديد» لريال مدريد!
26 أكتوبر 2025 13:59

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عام واحد من «الكلاسيكو».. مبابي يهزم رونالدو ورونالدينيو!
أقوى خطوط الهجوم الأوروبية.. الأهداف الغزيرة تعزز «الصدارة البافارية»


أصبح هانزي فليك مدرب برشلونة «كابوس» ريال مدريد الجديد، حيث قاد المدرب الألماني برشلونة إلى إنجاز غير مسبوق الموسم الماضي، بالفوز بجميع مباريات «الكلاسيكو» الأربع.
وتحت قيادة فليك، كان برشلونة فريقاً لا يقهر أمام ريال مدريد الموسم الماضي، حيث حقق 4 انتصارات، وسجّل 16 هدفاً في مرمى غريمه اللدود، ما يلخص هيمنة فليك منذ توليه تدريب «البارسا».
والآن، يريد المدرب الألماني المزيد، حيث يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي على ريال مدريد، اليوم الأحد، في البرنابيو، وهو إنجاز سيعادل رقماً قياسياً تاريخياً في برشلونة.
وإذا نجح، ينضم فليك إلى نادي المدربين في نادي برشلونة الذين نجحوا في الفوز بخمس مباريات كلاسيكو متتالية، والتي كانت حتى الآن حكراً على جوارديولا.
ورغم غياب المدرب عن المباراة بعد طرده أمام جيرونا، في الدوري الإسباني، فإنه يتطلع إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته والاقتراب من أن يصبح أسطورة في الكلاسيكو.
وفي المقابل، يعتمد ريال مدريد على تاريخه الخاص، أطول سلسلة انتصارات، مع 7 انتصارات متتالية بين عامي 1962 و1965، ويحمل المدرب السابق ميجيل مونوز أطول سلسلة انتصارات في مباريات الكلاسيكو في التاريخ، بـ 7 انتصارات لريال مدريد بين عامي 1962 و1965.
ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لجماهير ريال مدريد، حافظ فليك على سجل مثالي في الكلاسيكيات طوال مسيرته الاحترافية، حيث حقق 9 من 9.
وبصفته مدرباً لبايرن ميونيخ، واجه فليك بوروسيا دورتموند 5 مرات بين عامي 2019 و2021، وفاز في جميع المباريات. وفي عامه الأول مع برشلونة، ترك الألماني بصمة ينوي تمديدها اليوم.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
بيب جوارديولا
هانزي فليك
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©