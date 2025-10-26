فليك «الكابوس الجديد» لريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح هانزي فليك مدرب برشلونة «كابوس» ريال مدريد الجديد، حيث قاد المدرب الألماني برشلونة إلى إنجاز غير مسبوق الموسم الماضي، بالفوز بجميع مباريات «الكلاسيكو» الأربع.

وتحت قيادة فليك، كان برشلونة فريقاً لا يقهر أمام ريال مدريد الموسم الماضي، حيث حقق 4 انتصارات، وسجّل 16 هدفاً في مرمى غريمه اللدود، ما يلخص هيمنة فليك منذ توليه تدريب «البارسا».

والآن، يريد المدرب الألماني المزيد، حيث يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي على ريال مدريد، اليوم الأحد، في البرنابيو، وهو إنجاز سيعادل رقماً قياسياً تاريخياً في برشلونة.

وإذا نجح، ينضم فليك إلى نادي المدربين في نادي برشلونة الذين نجحوا في الفوز بخمس مباريات كلاسيكو متتالية، والتي كانت حتى الآن حكراً على جوارديولا.

ورغم غياب المدرب عن المباراة بعد طرده أمام جيرونا، في الدوري الإسباني، فإنه يتطلع إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته والاقتراب من أن يصبح أسطورة في الكلاسيكو.

وفي المقابل، يعتمد ريال مدريد على تاريخه الخاص، أطول سلسلة انتصارات، مع 7 انتصارات متتالية بين عامي 1962 و1965، ويحمل المدرب السابق ميجيل مونوز أطول سلسلة انتصارات في مباريات الكلاسيكو في التاريخ، بـ 7 انتصارات لريال مدريد بين عامي 1962 و1965.

ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لجماهير ريال مدريد، حافظ فليك على سجل مثالي في الكلاسيكيات طوال مسيرته الاحترافية، حيث حقق 9 من 9.

وبصفته مدرباً لبايرن ميونيخ، واجه فليك بوروسيا دورتموند 5 مرات بين عامي 2019 و2021، وفاز في جميع المباريات. وفي عامه الأول مع برشلونة، ترك الألماني بصمة ينوي تمديدها اليوم.