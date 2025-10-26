الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إحصائية مثيرة» تحسم «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة!

«إحصائية مثيرة» تحسم «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة!
26 أكتوبر 2025 14:06

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عام واحد من «الكلاسيكو».. مبابي يهزم رونالدو ورونالدينيو!
أقوى خطوط الهجوم الأوروبية.. الأهداف الغزيرة تعزز «الصدارة البافارية»


يتابع عالم كرة القدم مباراة الكلاسيكو، اليوم الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، وهي مباراة التي تحدد مسار الموسم للفريقين.
ويدخل ريال مدريد المباراة متقدماً بنقطتين في صدارة الدوري الإسباني، بينما يزور الفريق الكتالوني ملعب «سانتياغو برنابيو»، عازماً على الفوز لانتزاع الصدارة.
وكانت نتائج ريال مدريد في بداية الموسم مثالية تقريباً، فاز الفريق الملكي في 11 من أصل 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
ونجح تشابي ألونسو في قيادة فريقه إلى الانتصارات، وليس بالضرورة أن يتألق دائماً ليحصد النقاط الثلاث، وفي الواقع، أكثر من نصف انتصاراته بفارق هدف فقط (6 من 11).
وظهر ذلك جليا بشكل خاص في آخر مباراتين للفريق «الأبيض»، حيث نجح في تحقيق انتصارات ثمينة للغاية ضد خيتافي (0-1) ويوفنتوس (1-0).
وعلى العكس تماماً في برشلونة، أسلوب فليك حازم، عندما يشعر فريقه بالتفوق، يميل إلى إنهاء المباراة، حتى لا يملك خصومه أي فرصة للعودة.
ويصل الفريق الكتالوني إلى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أوليمبياكوس 6-1 في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي أظهرت طموح البلوجرانا في تسجيل الأهداف.
وتختلف الأرقام كثيراً عن أرقام منافسهم الأبدي، أكثر من نصف انتصاراته بفارق هدفين أو أكثر (5 من 9)، وعلاوة على ذلك، في جميع هذه الانتصارات، نجح في تسجيل 3 أهداف على الأقل، وفي 2 منها، حقق فوزاً بـ 6 أهداف، وهو اتجاه معاكس تماماً لنهج ريال مدريد.
وبالتالي، إذا شعر الفريق الكتالوني بالتفوق في الكلاسيكو، فمن المرجح أن يحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في شباك منافسه اللدود.
وحقق فريق هانسي فليك 4 انتصارات متتالية على ريال مدريد، بنتيجة 4-0 و4-3 في الدوري، و3-2 في الوقت الإضافي في نهائي كأس الملك، و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني. 
وفي المقابل، كانت 4 من آخر 5 انتصارات لريال مدريد على برشلونة في «الليجا» بفارق هدف، وهذا يرجّح أنه في حال فوز الفريق الملكي بالمباراة سيكون بفارق هدف واحد.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©