«إحصائية مثيرة» تحسم «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة!



معتز الشامي (أبوظبي)



يتابع عالم كرة القدم مباراة الكلاسيكو، اليوم الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، وهي مباراة التي تحدد مسار الموسم للفريقين.

ويدخل ريال مدريد المباراة متقدماً بنقطتين في صدارة الدوري الإسباني، بينما يزور الفريق الكتالوني ملعب «سانتياغو برنابيو»، عازماً على الفوز لانتزاع الصدارة.

وكانت نتائج ريال مدريد في بداية الموسم مثالية تقريباً، فاز الفريق الملكي في 11 من أصل 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ونجح تشابي ألونسو في قيادة فريقه إلى الانتصارات، وليس بالضرورة أن يتألق دائماً ليحصد النقاط الثلاث، وفي الواقع، أكثر من نصف انتصاراته بفارق هدف فقط (6 من 11).

وظهر ذلك جليا بشكل خاص في آخر مباراتين للفريق «الأبيض»، حيث نجح في تحقيق انتصارات ثمينة للغاية ضد خيتافي (0-1) ويوفنتوس (1-0).

وعلى العكس تماماً في برشلونة، أسلوب فليك حازم، عندما يشعر فريقه بالتفوق، يميل إلى إنهاء المباراة، حتى لا يملك خصومه أي فرصة للعودة.

ويصل الفريق الكتالوني إلى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أوليمبياكوس 6-1 في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي أظهرت طموح البلوجرانا في تسجيل الأهداف.

وتختلف الأرقام كثيراً عن أرقام منافسهم الأبدي، أكثر من نصف انتصاراته بفارق هدفين أو أكثر (5 من 9)، وعلاوة على ذلك، في جميع هذه الانتصارات، نجح في تسجيل 3 أهداف على الأقل، وفي 2 منها، حقق فوزاً بـ 6 أهداف، وهو اتجاه معاكس تماماً لنهج ريال مدريد.

وبالتالي، إذا شعر الفريق الكتالوني بالتفوق في الكلاسيكو، فمن المرجح أن يحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في شباك منافسه اللدود.

وحقق فريق هانسي فليك 4 انتصارات متتالية على ريال مدريد، بنتيجة 4-0 و4-3 في الدوري، و3-2 في الوقت الإضافي في نهائي كأس الملك، و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي المقابل، كانت 4 من آخر 5 انتصارات لريال مدريد على برشلونة في «الليجا» بفارق هدف، وهذا يرجّح أنه في حال فوز الفريق الملكي بالمباراة سيكون بفارق هدف واحد.