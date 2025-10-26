الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توقعات «أوبتا» لنتيجة «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة

توقعات «أوبتا» لنتيجة «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة
26 أكتوبر 2025 14:08

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يستقبل ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في أول «كلاسيكو» في الدوري الإسباني موسم 2025-26، اليوم الأحد، ويتأخر برشلونة بنقطتين عن ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، بعد خسارته آخر مباراة خارج أرضه في المسابقة، بنتيجة 4-1 أمام إشبيلية.
وفي طريقه إلى الفوز بثلاثية الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، الموسم الماضي، حقق فريق هانزي فليك 4 انتصارات متتالية على ريال مدريد. 
وتغلّب «البلوجرانا» على غريمه 4-0 و4-3 في الدوري، و3-2 في الوقت الإضافي في نهائي كأس الملك، و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني. 
ويمكن لبرشلونة أن يعادل أطول سلسلة انتصارات له على الإطلاق أمام ريال مدريد في جميع المسابقات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، وهو ما لم يحققه من قبل إلا تحت قيادة بيب جوارديولا من 2008 إلى 2010.
ويعد فليك واحداً من مدربين اثنين فقط فازا بأول 4 مباريات لهما في تاريخ مواجهات «الكلاسيكو»، سواء مع أي من الفريقين، أما المدرب الآخر، فهو جوارديولا، الذي حقق 5 انتصارات متتالية في أول 5 مباريات «كلاسيكو» خاضها.
من جهة ثانية، سجّل مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي 11 هدفاً في 8 مباريات ضد برشلونة في جميع المسابقات، بما في ذلك 5 أهداف في مباريات الكلاسيكو الأربع (التي خسرها جميعاً)، وهو أكبر عدد له ضد فريق غير فرنسي في مسيرته مع الأندية.
فيما تتوقع شبكة «أوبتا» فوز ريال مدريد بالكلاسيكو بنسبة 45.3%، بينما تصل نسبة فوز برشلونة بنسبة 31.1%، وتنتهي المواجهة بالتعادل بنسبة 23.6%.
أما عن المواجهات وجهاً لوجه بين الفريقين، ورغم فوز برشلونة بمواجهاته الأربع مع ريال مدريد الموسم الماضي، إلا أن الفريق الملكي يستطيع الإشارة إلى سجل أقوى في المواجهات المباشرة في الآونة الأخيرة إذا تم الأخذ في الاعتبار مباريات الدوري الإسباني فقط.
وفاز ريال مدريد بـ 7 من آخر 11 مباراة خاضها مع برشلونة في الدوري الإسباني (خسر 4)، محققاً نفس عدد الانتصارات كما في مبارياته الـ 29 السابقة في الكلاسيكو في المسابقة (تعادل 7 وخسر 15).
ولم تنته أي من آخر 11 مباراة بين ريال مدريد (7 انتصارات) وبرشلونة (4) في الدوري الإسباني بالتعادل. وتُعد هذه أطول سلسلة مباريات كلاسيكو من دون تعادل في المسابقة منذ سلسلة من 18 مباراة بين عامي 1977 و1986 (10 انتصارات لريال مدريد، و8 انتصارات لبرشلونة).

