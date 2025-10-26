«اللاعب الحاسم» ورقة برشلونة أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تشهد بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأحد، واحدة من أكثر مباريات العالم ترقّباً، حيث يتواجه ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في مباراة حاسمة في صراعهما على اللقب.

وسيطر «البلوجرانا» على هذه المواجهات بقبضة من حديد في الموسم الماضي، حيث فاز في جميع مبارياته الأربع بين الدوري وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وكأنّ ذلك لم يكن كافياً، فقد ضم هانزي فليك هذا العام لاعباً يمكنه ترجيح كفة الميزان لمصلحة الفريق الكتالوني مرة أخرى، وهو ماركوس راشفورد، حيث أثبت اللاعب الإنجليزي في مانشستر يونايتد أنه لاعب حاسم في المباريات المهمة، وخاصة في «الكلاسيكو»، فهل يبدأ بداية جيدة في المواجهة المرتقبة في الدوري الإسباني؟

ويحب لاعب برشلونة الجديد إظهار موهبته التهديفية في المباريات التنافسية، على الأقل، هذا ما أظهره خلال مسيرته الطويلة في الدوري الإنجليزي، وكان اسم ماركوس راشفورد حاضراً في «ديربي» إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، وأصبح «الريدز» أحد ضحاياه المفضلين خلال فترة وجوده في «أولد ترافورد».

أما عن قائمة ضحاياه المفضلين فكانت مبهرة، حيث تظهر فيها جميع منافسيه من الفرق الستة الكبار، والأهم من ذلك، أن فرق الدوري الإنجليزي الستة التي سجل ضدها أكبر عدد من الأهداف تتنافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتهدد هذه الإحصائية ريال مدريد، وتثبت بلا شك أن راشفورد يتألق في المباريات الكبرى، وخاصة في الكلاسيكو.

أما عن خصوم راشفورد المفضلين في الدوري الإنجليزي، سجل 7 أهداف في شباك ليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل «منها هدف لاعب في صفوف برشلونة»، و6 أهداف في شباك تشيلسي، أرسنال، وتوتنهام.

كما فاز ماركوس راشفورد بـ 4 مباريات كلاسيكو ضد ليفربول، خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، وسجّل في كل منها، وعلاوة على ذلك، لم تكن هذه الأهداف مجرد أهداف تعزز النتيجة، بل كان كل هدف منها عاملاً أساسياً في فوز فريقه، وسجل أول أهدافه في هذه المباراة عام 2017، حيث أحرز هدفين ليضمن فوز الشياطين الحمر 2-1.

لكن أبرز أهدافه كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أسهم هدف راشفورد في فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 3-2 في موسم 2020-21، وتكرر الأمر أيضاً عام 2024، حيث سجل هدفاً في الوقت الإضافي (4-3)..

انتصارات راشفورد في «كلاسيكو» إنجلترا

مانشستر يونايتد 2-1 ليفربول (الدوري الإنجليزي 2017-2018) - هدفان

مانشستر يونايتد 3-2 ليفربول (كأس الاتحاد الإنجليزي 2020-2021) - هدف

مانشستر يونايتد 2-1 ليفربول (الدوري الإنجليزي 2022-2023) - هدف

مانشستر يونايتد 4-3 ليفربول (كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024) - هدف