مبابي يبحث عن الثأر من «التسلل» في «الكلاسيكو»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لم يلعب النجم الفرنسي كيليان مبابي سوى مباراة «كلاسيكو» واحدة أمام برشلونة في «سانتياغو برنابيو»، حيث كان كلاسيكو تاريخياً لا ينسى.

وحدث ذلك في مثل هذا اليوم، ولكن في العام 2024، وكان كابوساً، حيث وقع كيليان في موقف تسلل 8 مرات، بنسبة 66% من إجمالي حالات الفريق «12»، وسجّل مبابي هدفين، لكن كلاهما كانا في موقف تسلل، غادر الملعب خالي الوفاض «مصاباً»، شاهداً على هزيمة الفريق الملكي برباعية، ومرت سنة منذ ذلك الحين، والآن يبحث مبابي انتقامه في مباراة الأحد 26 أكتوبر 2025.

وانخفضت حالات التسلل لدى برشلونة بنسبة 30% عن الموسم الماضي، في هذه المرحلة، وكان لديهم 62 حالة تسلل، والآن، لديهم 44 حالة تسلل، ويتراجع برشلونة بشكل متزايد، والآن، يأتي دور مبابي، إنه متعطش للتعويض، حيث صقل أسلوبه والأهم من ذلك، وجد في أردا جولر شريكاً رائعاً، بالمعنى الحرفي للكلمة.

وستكون هناك حالات تسلل في مباراة اليوم بطبيعة الحال، لأن تقليص هذه الإحصائية إلى «الصفر» ضرب من الخيال لأي فريق يلعب ضد برشلونة، لكن من الصعب أن يكون هناك هذا العدد الكبير.

ومنذ حالات التسلل «الـ12» في الكلاسيكو قبل عام، كانت هناك حالة تسلل واحدة في كأس السوبر، و7 حالات في نهائي كأس الملك، و5 حالات في مباراة الدور الثاني في مونتجويك.

وليس من قبيل الصدفة أن يتألق مبابي في مباريات الكلاسيكو الأخرى، حيث سجل في كأس السوبر، وكرر ذلك في نهائي كأس الملك، وسجل ثلاثية رائعة في مونتجويك، أداء رائع، بغض النظر عن كابوس التسلل.

وسجّل مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي 11 هدفاً في 8 مباريات ضد برشلونة في جميع المسابقات «6 مع باريس سان جيرمان»، و5 أهداف في مباريات الكلاسيكو الأربع التي خسرها جميعاً، وهو أكبر عدد له ضد فريق غير فرنسي في مسيرته مع الأندية.

ووصل مبابي هذا الموسم إلى قمة مستواه، حيث سجّل 15 هدفاً هذا الموسم، في 12 مباراة، ولم يفشل في التسجيل سوى أمام مايوركا ويوفنتوس، ونجح في هز الشباك في 11 مباراة متتالية مع النادي والمنتخب.

ويسجل النجم الفرنسي هدفاً كل 70 دقيقة، وفي المجمل، سجل الآن 59 هدفاً مع ريال مدريد، وأمام برشلونة، لديه فرصة لتسجيل الهدف رقم 60.

وبـ 10 أهداف في هذه المباريات التسع الأولى، يتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الإسباني، متقدماً على جوليان ألفاريز (6) وفينيسيوس (5).