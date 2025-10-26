تتويج أبطال تحدي سحب خورفكان في «اليوم العربي للدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي نسخة ناجحة من «تحدي سحب خورفكان» للدراجات، تزامناً مع اليوم العربي للدراجات، وشهد الحدث تفاعلاً مميزاً، بمشاركة وصلت إلى 200 متسابق ومتسابقة، وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، وأقيم السباق لمسافة 27 كلم، وجولة أخرى لمسافة 24 كلم.

شهد سباق 27 كلم تنافساً بفئة المواطنين رجال، وجاء في المركز الأول يوسف أميري، والثاني راشد البلوشي والثالث هلال الحربي، وفي سباق المواطنات جاءت مروة القهوار في المركز الأول، ثم هالة محمد ونورا الغفلي، وبالفئة المفتوحة للرجال، جاء كيريل مايلر في المركز الأول، ثم إبراهيم الرفاعي وسلمان المنصوري، وفي السيدات، جاءت مادي بالاك في المركز الأول، ثم إيزابيلا داربي وماشا بيكوفسكايا.

حضر الفعالية وشارك في تتويج الفائزين، الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، والدكتور أشرف إمام، الأمين العام للاتحاد العربي، ورئيس الاتحاد السوداني، وسلطان العبيدلي، تنفيذي الفعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.