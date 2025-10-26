«صبا ياس» تخوض تحدي الخيول العربية في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جولة جديدة في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما تنافس غداً الاثنين في مضمار ضاحية تولوز الفرنسي، في الحدث الذي يتألف من ثلاثة سباقات.

ويمثّل خيول ياس، المهرة «صبا» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست في سباق «بري حيان» للفئة الثانية لمسافة 1600متر، بمشاركة 10 مهرات بعمر ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجوائز المالية البالغة قيمتها 25 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.

وحققت المهرة «صبا» ابنة «مهاب» ذات التوليد المحلي في مزرعة الوثبة، الفوز مرتين من إجمالي ثلاثة سباقات خاضتها، أبرزها سباق بري مهاب للفئة الثالثة، والذي أقيم بمضمار لاتست لمسافة 1900 متر.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل في تحدي مُربي الخيول العربية الفرنسية الكلاسيكي - «الوثبة ستاليونز» للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، المهرة «ولاء» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية 50 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.

وكانت «ولاء»، المنحدرة من نسل «غزوان» والفرس «مبروكة»، قد حققت الفوز مرتين، أبرزهما في سباق بري بوركجاي «قوائم» وحلت في المركز الثاني في سباق الفئة الثانية، وفي المركز الثالث في سباق الفئة الثالثة.

وبرعاية إسطبلات الوثبة، خصص شوط «بري مشاري» للفئة الثالثة لمسافة 1600متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة بعمر 3 سنوات فقط، وأبرز الخيول المشاركة «نيرس ي دي» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليوم جودجاي.

يُذكر أن جميع خيول ياس المشاركة في السباقين، هي من إنتاج «ياس لإدارة سباقات الخيل».