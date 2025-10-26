الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صبا ياس» تخوض تحدي الخيول العربية في فرنسا

«صبا ياس» تخوض تحدي الخيول العربية في فرنسا
26 أكتوبر 2025 16:30

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ليل يكتسح متز بـ «سداسية»
«منشود» و«تبديل» نجما سباق أبوظبي الافتتاحي للخيول

تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جولة جديدة في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما تنافس غداً الاثنين في مضمار ضاحية تولوز الفرنسي، في الحدث الذي يتألف من ثلاثة سباقات.
ويمثّل خيول ياس، المهرة «صبا» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست في سباق «بري حيان» للفئة الثانية لمسافة 1600متر، بمشاركة 10 مهرات بعمر ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجوائز المالية البالغة قيمتها 25 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.
وحققت المهرة «صبا» ابنة «مهاب» ذات التوليد المحلي في مزرعة الوثبة، الفوز مرتين من إجمالي ثلاثة سباقات خاضتها، أبرزها سباق بري مهاب للفئة الثالثة، والذي أقيم بمضمار لاتست لمسافة 1900 متر.
ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل في تحدي مُربي الخيول العربية الفرنسية الكلاسيكي - «الوثبة ستاليونز» للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، المهرة «ولاء» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية 50 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.
وكانت «ولاء»، المنحدرة من نسل «غزوان» والفرس «مبروكة»، قد حققت الفوز مرتين، أبرزهما في سباق بري بوركجاي «قوائم» وحلت في المركز الثاني في سباق الفئة الثانية، وفي المركز الثالث في سباق الفئة الثالثة.
وبرعاية إسطبلات الوثبة، خصص شوط «بري مشاري» للفئة الثالثة لمسافة 1600متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة بعمر 3 سنوات فقط، وأبرز الخيول المشاركة «نيرس ي دي» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليوم جودجاي.
يُذكر أن جميع خيول ياس المشاركة في السباقين، هي من إنتاج «ياس لإدارة سباقات الخيل».

خيول ياس
فرنسا
مضمار تولوز
سباقات الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©