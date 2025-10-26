«المحترفين» تطرح تذاكر حفل ومباراة نهائي «السوبر المصري»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي بطولة السوبر المصري، المقررة إقامتها يوم الأحد 9 نوفمبر المقبل، والتي تجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في السابعة والنصف مساء.

وتنظم رابطة المحترفين بطولة كأس السوبر المصري، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والشركة المتحدة للرياضة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتشهد مباراتا اليوم الأول، 6 نوفمبر المقبل، مواجهة بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة السادسة والربع، على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز الساعة التاسعة والربع على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وكانت رابطة المحترفين، أعلنت مؤخراً طرح تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث، المقررة إقامتها يوم الأحد 9 نوفمبر المقبل في الرابعة و45 دقيقة في استاد آل نهيان.