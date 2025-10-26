«سرابة» تُحلق بناموس «الأبكار المحليات» في ختام مهرجان الظفرة للهجن

منطقة الظفرة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي أقيم على مدار 4 أيام بتنظيم اتحاد سباقات الهجن.

وأسدل الستار على المهرجان بمنافسات سن الإيذاع، التي أقيمت عبر 8 أشواط، لمسافة 5 كيلومترات، تنافست خلالها المطايا على 8 رموز.

وحصدت «الذيبة» المملوكة لعبيد علي السناري كأس الإيذاع في شوط الأبكار المفتوح، وسجلت أفضل توقيت زمني للإيذاع بـ 7:21:99 دقيقة.

وتُوِّج «سياف» لمبارك محمد قطامي السويدي بثاني رموز الإيذاع بعد أن كسب بندقية الجعدان المفتوح في الشوط الثاني بتوقيت 7:22:78 دقيقة.

وحلقت «سرابة» لحميد سعيد عامر النيادي بناموس الأبكار في شوط المحليات، وتُوِّجت بالكأس بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:26:29 دقيقة.

وكسب «وهاج» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي شداد الجعدان المحليات في الشوط الرابع، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 7:32:01 دقيقة.

وفي أشواط فئة الإنتاج، انتزعت «الوثبة» لسعيد سلطان الكتبي كأس الأبكار المحليات في الشوط الخامس، حيث قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 7:27:70 دقيقة.

وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي وحصد رمزين متتاليين في اليوم الختامي، حيث خطف «السريع» بندقية الجعدان المحليات الإنتاج في الشوط السادس بالمنافسات، وانتزعت «أثير» كأس الأبكار في شوط المهجنات الإنتاج.

وشهد الشوط الثامن والأخير فوز «الجذاب» لمحمد عبد الله الشامسي في شوط الجعدان المهجنات الإنتاج.

وحصل الفائزون بالرموز على جوائز مالية قيمة قدرها 500 ألف درهم لأشواط الأبكار و400 ألف في أشواط الجعدان.

تألق «غنيمة»

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً في فئة الايذاع، لمسافة 5 كلم، وكسبت «غنيمة» لمعالي حميد بن سعيد عامر النيادي، ناموس الأبكار في أول الأشواط، وقطعت مسافة السباق في 7:42:14 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصّص للمهجنات، فازت «كريزي» لأحمد علي بن عامر الفهيدة المري، بالناموس بتوقيت قدره 7:33:37 دقيقة، أما الشوط الثالث للجعدان المحليات فذهب إلى «هداد» لأحمد العبد بن سعيد سالم الوهيبي، بتوقيت 7:41:78 دقيقة، فيما حلَّق «سلس» لمانع علي بن حماد الشامسي بناموس الشوط الرابع للقعدان المهجنات بتوقيت 7:31:38 دقيقة (أفضل توقيت).

وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر، عن فوز «العزوم» لمعالي حميد بن سعيد عامر النيادي في الشوط الخامس بزمن قدره 7:39:99 دقيقة، و«الشامخة» لسيف محمد بن عصيان المنصوري، في الشوط السادس بتوقيت 7:35:84 دقيقة، وفازت «النهضة» لمعالي حميد بن سعيد عامر النيادي بناموس الشوط السابع بتوقيت 7:42:29 دقيقة.

وشهد الشوط الثامن فوز «فزعة» لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي، بالمركز الأول، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 7:36:46 دقيقة، وتوّج بالشوط التاسع «زيزوم» لمبارك سهيل اليبهوني الظاهري بتوقيت قدره 7:36:46 دقيقة، ونال «لطام» لعبيد علي عبيد بن راشد السناري، ناموس عاشر الأشواط، بتوقيت: 7:33:33 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس عشر كالتالي، فوز «هقوة» لصالح فهيد بن صالح الفهيدة المري، و«مغتة» لأحمد مطر بن ماجد طارش الخييلي، و«ميلان» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي، و«طوفان» لخليفة هامل بن خادم آل غيث القبيسي، و«الوسيمة» لعلي راشد بن مسلم العمري، و«الوارية» لعبيد علي عبيد بالرشيد الكتبي، و«شاهين» لخالد سلطان بن سالم محمد النيادي، و«الظبي» لصالح مطر حمد بن عنوده العامري.