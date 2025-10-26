فيفا يتوج بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف



مراد المصري (دبي)



حصد التايلاندي فيفا لاوباكدي، لقب «النسخة 16» من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة في الجولف، التي اختتمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بدبي، بعد منافسة قوية بين 120 من أبرز اللاعبين في القارة، ضمن واحدة من أعرق بطولات الهواة على مستوى العالم.

وجاء فوز فيفا عقب تفوقه على الياباني تايسي ناجوزاكي، في جولة فاصلة امتدت على ثلاث حفر، وحسمها بفارق ضربة واحدة، بعد تساويهما برصيد 15 ضربة تحت المعدل، في مجموع الجولات الأربع للمنافسات.

وتسلم فيفا كأس البطولة، في حفل الختام الذي شهده فيليب هاسال، الرئيس الجديد لاتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، وتيمور حسن الرئيس السابق، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، نائب رئيس اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، ومصطفى الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وأكرم سكيك، مدير الاتحاد، والعديد من المسؤولين.

وشهدت البطولة تحقيق أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، إنجازاً تاريخياً، بحصد أفضل مركز لأي لاعب إماراتي أو عربي على مدار جميع نسخ البطولة، بعدما احتل المركز الثالث عشر برصيد 7 ضربات تحت المعدل، وكان قريباً للغاية من دخول قائمة العشرة الأوائل، قبل أن يحقق ضربة واحدة تحت المعدل، في الجولة الرابعة والأخيرة.

وفي بقية نتائج لاعبي منتخبنا، احتل رايان أحمد المركز الـ 24، بإجمالي ضربة واحدة تحت المعدل، ونال سام مولان المركز الـ 31 برصيد ضربتين فوق المعدل، وذلك في حصيلة متميزة للغاية، ومشاركة إماراتية تاريخية في مشوار البطولة العريقة.