الرياضة

استبعاد حكم لقاء نابولي وإنتر ميلان!

استبعاد حكم لقاء نابولي وإنتر ميلان!
26 أكتوبر 2025 19:09

 
روما (د ب أ)

ذكرت تقارير، أنه سوف يتم استبعاد الحكم ماوريسيو مارياني، ومساعده دانييل بيندوني من إدارة أي مباراة بالجولة المقبلة من بطولة الدوري، وذلك بعدما احتساب ضربة جزاء مثيرة للجدل في اللقاء الذي فاز به نابولي على ضيفه إنتر ميلان 3-1، في قمة مباريات الجولة الثامنة.
أوضحت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن إنتر ميلان اشتكى من قرار احتساب ضربة الجزاء لنابولي، وذلك قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.
ودخل مدافع نابولي جيوفاني دي لورينزو منطقة جزاء إنتر ميلان، وحدث تدخل مع هنريك مختاريان لاعب إنتر ميلان، ورغم ذلك فقد ثار جدل حول أن دي لورينزو كان يبحث عن حدوث احتكاك، وأن مختاريان لم يبد أي نية للتدخل على قائد نابولي، وأنه لم يكن يجب احتساب ضربة الجزاء.
ووفقاً لما ذكرته «لاجازيتا ديلو سبورت» فأن رابطة الحكام الإيطالية خلصت إلى أنه لم يكن يجب احتساب ضربة جزاء لنابولي في المباراة.
وأوضحت تقارير، أن الحكم المساعد بيندوني كان هو من أشار إلى وجود ضربة جزاء، والتي لم يكن مارياني قد احتسبها، لكنه غير رأيه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو «الفار».

 

الدوري الإيطالي
نابولي
إنتر ميلان
