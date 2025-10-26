العين يستعرض أمام الحمرية بـ «سباعية»



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل العين عروضه القوية، وحقق فوزاً عريضاً على الحمرية 7-0، في لقاء سيطر عليه «الزعيم» بالكامل، ضمن دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ليبلغ «البنفسج» ربع النهائي.

وافتتح سفيان رحيمي التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 5، وأضاف رافا رودريجيز الهدف الثاني، إثر تمريرة من يحيى نادر في الدقيقة 13، وبعد ضغط متواصل وتسلسل هجومي، أطلق بالاسيوس تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 41، ليجعل النتيجة 3-0 وينتهي الشوط الأول بثلاثية عيناوية.

ومع بداية الشوط الثاني واصل «الزعيم» التفوق والنسق العالي، وأضاف أمادو نيانج الهدف الرابع في الدقيقة 68، وبعدها هزّ لابا كودجو الشباك في الدقيقة 73 عبر تمريرة من «البديل كاكو» لتصبح النتيجة 4-0، وأضاف لابا الهدف الخامس في الدقيقة 80 والشخصي الثاني، وترجم نسيم الشاذلي التفوق إلى هدف سابع في الدقيقة 91، مُتوِّجاً عرضاً هجومياً مثالياً وتفوقاً تكتيكياً واضحا للمدرب فلاديمير إيفيتش الذي نجح في تدوير التشكيلة واستثمار البدلاء.