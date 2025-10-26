الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يستعرض أمام الحمرية بـ «سباعية»

العين يستعرض أمام الحمرية بـ «سباعية»
26 أكتوبر 2025 19:33

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
سكايلاينرز بطل «الجولة العالمية» لـ«السلة الثلاثية» في أبوظبي


واصل العين عروضه القوية، وحقق فوزاً عريضاً على الحمرية 7-0، في لقاء سيطر عليه «الزعيم» بالكامل، ضمن دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ليبلغ «البنفسج» ربع النهائي.
وافتتح سفيان رحيمي التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 5، وأضاف رافا رودريجيز الهدف الثاني، إثر تمريرة من يحيى نادر في الدقيقة 13، وبعد ضغط متواصل وتسلسل هجومي، أطلق بالاسيوس تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 41، ليجعل النتيجة 3-0 وينتهي الشوط الأول بثلاثية عيناوية.
ومع بداية الشوط الثاني واصل «الزعيم» التفوق والنسق العالي، وأضاف أمادو نيانج الهدف الرابع في الدقيقة 68، وبعدها هزّ لابا كودجو الشباك في الدقيقة 73 عبر تمريرة من «البديل كاكو» لتصبح النتيجة 4-0، وأضاف لابا الهدف الخامس في الدقيقة 80 والشخصي الثاني، وترجم نسيم الشاذلي التفوق إلى هدف سابع في الدقيقة 91، مُتوِّجاً عرضاً هجومياً مثالياً وتفوقاً تكتيكياً واضحا للمدرب فلاديمير إيفيتش الذي نجح في تدوير التشكيلة واستثمار البدلاء.

الإمارات
كأس رئيس الدولة
العين
الحمرية
لابا كودجو
سفيان رحيمي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©