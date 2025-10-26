أرسنال يعزز صدارة «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



عزز أرسنال موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1 - صفر على ضيفه كريستال بالاس، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وعلى ملعب «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن، سجل إيبيرشي إيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، رافضاً الاحتفال في الوقت ذاته بتسجيله هدفاً في شباك فريقه القديم.

وعقب انتهاء هذا الديربي اللندني، رفع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 - 2004، والذي حقق فوزه الرابع على التوالي، والسابع في البطولة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، وخسارة واحدة، رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بورنموث.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات، عند 13 نقطة في المركز العاشر.