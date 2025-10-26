الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرسنال يعزز صدارة «البريميرليج»

أرسنال يعزز صدارة «البريميرليج»
26 أكتوبر 2025 20:08

 
لندن (د ب أ)

عزز أرسنال موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1 - صفر على ضيفه كريستال بالاس، في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وعلى ملعب «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن، سجل إيبيرشي إيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، رافضاً الاحتفال في الوقت ذاته بتسجيله هدفاً في شباك فريقه القديم.
وعقب انتهاء هذا الديربي اللندني، رفع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 - 2004، والذي حقق فوزه الرابع على التوالي، والسابع في البطولة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، وخسارة واحدة، رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بورنموث.
في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات، عند 13 نقطة في المركز العاشر.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
كريستال بالاس
